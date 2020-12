Ristori ai Comuni per i mancati incassi delle tasse di soggiorno: 40 milioni a Venezia e provincia

Arrivano i fondi statali a coprire i mancati introiti dell’imposta comunale di soggiorno. Un decreto del ministero dell’Interno del 14 dicembre ha definito, Comune per Comune, la seconda tranche di aiuti: a livello nazionale sono stati stanziati 400 milioni di euro, nella nostra provincia arriveranno quasi 40 milioni.

Ristori in proporzione alle perdite

Il riparto - spiega la Fondazione Think Tank Nord Est - è stato effettuato in proporzione al gettito di ciascun ente e alla perdita registrata nel periodo gennaio-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo la Fondazione, l’imposta di soggiorno esiste in 133 Comuni veneti e vale più del 5% delle entrate tributarie locali.

Le cifre

I Comuni veneti otterranno quasi 61 milioni di euro, pari al 74,2% dell’incasso preventivato a inizio anno nei bilanci in una situazione pre-covid (oltre 82 milioni di euro): un contributo significativo e, quasi ovunque, sufficiente a coprire le perdite considerando che, almeno tra luglio e agosto, il movimento turistico c'è stato. La maggiore quota di aiuti è andata, appunto, alla provincia di Venezia, con 39,4 milioni di euro di ristori su un incasso preventivato di 53 milioni (74,3% di rimborso). Di questi, 29,4 milioni vanno alla città di Venezia, 2,6 a Jesolo (qui la percentuale sull'incasso previsto è minore, il 51,2%); 2,5 milioni a San Michele al Tagliamento - Bibione, 2 a Caorle, 1,9 a Cavallino-Treporti (50%).

Sostegno al turismo

«È fondamentale - sostiene Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord Est - che i Comuni utilizzino queste risorse per interventi specificatamente dedicati al turismo, perché l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo istituita proprio per sostenere questo settore. Al tempo stesso, i Comuni potranno valutare anche un piano di risarcimenti o esenzioni per gli operatori».