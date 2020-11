Governo, ristori: a Venezia 23 milioni per le mancate entrate della tassa di soggiorno

Arrivati i primi ristori a privati ed enti locali: lo rende noto aggiornando le cifre per i Comuni il sottosegretario all'Interno Achille Variati. «Sono stati il doppio per le aziende, rispetto alla prima fase - dice - Sono proporzionali a quanto le singole aziende avevano dichiarato come fatturato lordo nell'aprile 2019». Sono 46 i milioni di euro di ristoro per l'imposta di soggiorno non incamerata dalle amministrazioni comunali, di cui 23 vanno a Venezia.

Per far fronte agli ammanchi comunali lo Stato ha finora passato sulle casse enti 444,98 milioni di euro e nella conferenza Stato-Città di giovedì, annuncia il sottosegretario, «ci sarà un ulteriore apporto sull'Imu degli immobili di categoria "D", cioè quelli adibiti a stabilimenti termali, balnerai, strutture espositive, dove mettiamo circa 87 milioni e mezzo in tutta Italia, e nel Veneto 8,6 milioni ai Comuni, per mancate entrate Imu». Otto milioni e 700 mila sono destinati alle mancate entrate di Tosap e Cosap, le imposte sul suolo pubblico, che non vengono fatte versare dai Comuni agli esercenti, però lo Stato paga direttamente agli enti locali. Il dato finale complessivo dall'inizio dell'emergenza di fondi trasferiti ammonta a 508 milioni per spesa corrente che sono stati dati ai Comuni, oltre alla possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.