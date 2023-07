Appalti, turismo e servizi: manodopera introvabile e stipendi bassi. Il divario cresce

Da un lato il tema dell'occupazione a bassa qualifica, indispensabile, e sempre più introvabile. Dall'altro quello degli stipendi "da fame", salari tra i più bassi d'Europa quelli italiani, al palo da decenni e con infinite frammentazioni all'interno. «In queste ore dove il problema dell’indotto turistico sembra essere legato ai contratti occorre fare luce su alcune questioni - interviene la segretaria della Camera del lavoro metropolitana di Venezia, Cgil, Monica Zambon - I contratti collettivi rappresentano una base ma possono essere implementati dalla contrattazione aziendale che ne può migliorare gli aspetti economici anche attraverso la formazione, la riqualificazione professionale, e in termini di salute e sicurezza. Paragonare lo stipendio di un lavoratore del turismo rispetto al reddito di cittadinanza o sussistenza, vuol dire ammettere che i lavoratori del turismo hanno un salario quanto meno basso». La segretaria punta il dito anche contro la residenzialità. «A Venezia, come in altri centri storici italiani, lavorare in centro storico e vivere a Mestre significa spendere più di 4 ore al giorno solo per il viaggio, su mezzi pubblici sempre più congestionati dal turismo. Se si vuole sul serio tentare di porre un argine al problema della domanda e offerta nel settore turistico, bisogna intervenire con incentivi, nei Ccnl e attraverso la bilateralità».

Azione, il salario minimo

Oltre alla contrattazione, a tenere banco nella discussione su stipendi e salari c'è la dibattuta proposta di introduzione del salario minimo legale. «Un provvedimento che riguarda circa 3,5 milioni di lavoratori dipendenti nel Paese e che prevede un compenso a partire da 9 euro l'ora - precisa Azione Venezia, che ha fatto della proposta di legge un cavallo di battaglia del programma anche nella città lagunare - In Italia, chi è povero è sempre più povero e questo dato cresce in maniera allarmante. Bisogna quindi agire urgentemente per risolvere il problema del lavoro sottopagato. È necessario mettere fine alle condizioni di sfruttamento di cui troppi cittadini italiani sono vittime». Ecco cosa prevede la proposta di legge: l'adeguamento da parte dei sindacati dei rispettivi contratti nazionali entro novembre 2024; l'istituzione in legge di bilancio di un fondo per aiutare le imprese a rispettare i nuovi livelli di retribuzione; l'introduzione di una commissione ad hoc che verifichi e monitori l'andamento del salario minimo.

«Introdurre questa misura è urgente, soprattutto perché l'inflazione ha colpito duramente i lavoratori poveri, sempre più in difficoltà per l'aumento del costo della vita - commenta il segretario veneziano di Azione, Paolo Bonafè - Peraltro, con questa proposta ci allineiamo con quanto già succede in altri Paesi europei».



Appalti: il bando Musei Civici a Venezia

«È uscito in queste ore il bando della Fondazione Musei civici per i lavoratori che gestiscono i servizi in appalti, circa 400, che avranno ancora una volta delle retribuzioni bassissime - esordisce Monica Sambo, segretaria del Partito Democratico veneziano - L’unica nota positiva è che almeno rispetto al passato si inserisce una clausola sociale più stringente, anche se non tutela completamente i lavoratori. Cinque milioni di utili, ma niente ai lavoratori degli appalti: inaccettabile che una fondazione a totale partecipazione pubblica che ha accantonamenti per milioni di euro e fa utili per altrettanti milioni continui ad applicare ai lavoratori degli appalti contratti a ribasso», commenta la segretaria.

La Cisl è pronta a vigilare e intervenire sulle condizioni di lavoro nei servizi museali della Fondazione. «Un appalto di estrema rilevanza per la città, anche per l’indotto nel settore del turismo e dei servizi aeroportuali. Chi si aggiudica la gara deve poter sostenere livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici in linea con i contratti applicati dai settori. E noi controlleremo che questo avvenga - afferma Silvia Salvati (Fisascat Cisl Venezia) -, attivandoci al confronto costante non solo con chi vince, ma anche con la Fondazione e l’amministrazione comunale durante i prossimi quattro anni ed eventuali proroghe. L’obiettivo è garantire che questi lavoratori mantengano il loro posto, gli orari, il servizio e, perché no, andando a migliorare le condizioni con una contrattazione integrativa sulla scia di quello che c’era già in precedenza».