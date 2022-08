Nuova rete di illuminazione pubblica a led, San Donà investe 4 milioni con un progetto europeo

Oltre 8.500 nuovi lampioni e 800 tonnellate di Co2 in meno a San Donà: entro fine anno cominceranno i lavori per l’installazione della nuova rete di illuminazione pubblica a led e a basso impatto ambientale con importanti risparmi sia in bolletta che in termini di emissioni. L’Amministrazione del sindaco Andrea Cereser ha infatti firmato il contratto che prevede la riqualificazione mediante l'utilizzo di lampade a led di ultima generazione, telecontrollate e telegestite.

Sono da riconvertire 8.571 punti luce di illuminazione pubblica, con la previsione di sostituire oltre 8.000 nuovi sostegni, 148 quadri elettrici e oltre 200 mila metri di nuove linee. Un investimento importante, per un importo pari a quasi 4 milioni di euro, di cui 3.700.000 per i soli lavori, ma senza oneri per il Comune, poiché l’intervento rientra nel più ampio progetto europeo "Elena" tramite la Città Metropolitana di Venezia.

«Gli interventi hanno come obiettivo quello di garantire il raggiungimento di un’efficienza energetica pari all’87,4% – commenta l’assessore a Energia e ambiente Lorena Marin – con una riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera pari a 800,456 tonnellate di Co2 all’anno. Per San Donà vuol dire passare dalle attuali 915,854 a 115,398 tonnellate di Co2 l’anno. Un bel salto in avanti per la nostra città e che ci avvicina a quelli che sono gli obiettivi del Paesc (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il clima). Consumeremo molto meno rispetto a oggi e garantiremo anche maggior sicurezza con la nuova rete a led dell’illuminazione pubblica». Ora bisogna solo attendere la redazione dei progetti, il definitivo e l’esecutivo, per poi partire coi lavori veri e propri. «Questione di rispettare quelli che sono dei tempi tecnici ma gli uffici sono già al lavoro anche perché siamo arrivati all’appuntamento in qualche modo già preparati – spiega l’assessore Marin – dal momento che eravamo già pronti a firmare un paio di mesi fa».