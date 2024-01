San Marco Petroli resta dov'è. Bettin: «Una rinuncia alla rigenerazione della zona»

L'azienda San Marco Petroli al centro della discussione in commissione consiliare, lunedì 15 gennaio, per l’analisi delle osservazioni alla proposta di variante al Piano degli Interventi per il cambio di zona territoriale, in ottemperanza all’accordo “Moranzani”. «La giunta comunale ha confermato la propria volontà di rinunciare al trasferimento della società, d'accordo con la Città metropolitana e la Regione Veneto - fa sapere il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Verde Progressista) dopo la seduta - La San Marco Petroli dista cento metri dall’abitato di Malcontenta ed è classificata a rischio ambientale e industriale. Per questo, nell’ambito dell’accordo Moranzani, era stata decisa la dislocazione all’interno della zona industriale nella cosiddetta area dei “43 ettari”».

Per le istituzioni, continua il consigliere, sono venute meno le risorse economiche che si pensava potessero derivare dal conferimento di fanghi industriali da trattare nel “progetto Moranzani”: discarica e impianto di trattamento e di riciclaggio, costituzione di un grande parco da Fusina a Malcontenta, allontanamento degli impianti nocivi e pericolosi dal centro abitato e nuove infrastrutture viarie e ambientali.

«Questa scelta, insieme alla rinuncia a investire e a rilanciare il progetto Moranzani praticata fin da subito da questa amministrazione rappresenta un colpo mortale alla speranza, coltivata da decenni, della popolazione di Malcontenta e di Marghera di venir difesa dall’impatto industriale e veder rigenerato il territorio. Ma è anche un fatto che penalizza la possibilità di sviluppo dell’azienda che all’interno della zona industriale avrebbe maggiori opportunità di azione e crescita - prosegue Bettin - Tra l’altro, se il Comune avesse chiesto i fondi per intervenire al Pnrr in Europa, invece che per lo stadio e il palasport, li avrebbe certamente ottenuti, essendo questa finalità coerente con quelle del piano europeo di rigenerazione. Soldi perduti, dunque, usati per finalità non prioritarie, e rinuncia a un intervento cruciale, rinuncia a un progetto strategico come il “Moranzani”. Chiediamo che di questo discuta la popolazione, che venga chiamata a pronunciarsi direttamente. L’accordo Moranzani venne ratificato con un referendum popolare, anche l’eventuale cambiamento deve venir votato dalla popolazione tutta».