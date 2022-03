Martedì sciopero alla 2I Rete gas contro il trasferimento a Selvazzano

Martedì tornano a scioperare i 70 dipendenti della 2I Rete gas contro il trasferimento dalla Riviera del Brenta a Selvazzano, in provincia di Padova. I lavoratori incrociano le braccia dalle 10.30 alle 12.30, e prima ci sarà un'assemblea dalle 9.30 alle 10.30 nella sede di Mira. A favore della permanenza del centro di assistenza e servizi nel Veneziano si sono schierati anche i sindaci, Marco Dori di Mira, e Maria Rosa Pavanello di Mirano, che hanno portato la questione in Conferenza. La mediazione dal Prefetto con l'azienda e i sindacati, meno di un mese fa, non ha però portato le parti sociali al risultato sperato, ovvero quello di ottenere il dietrofront della 2I Rete gas rispetto allo spostamento nel Padovano. Una scelta che l'azienda ha motivato con l'esigenza di procedere a una riorganizzazione avvicinando il comparto tecnico e manutentivo a quello amministrativo, in provincia di Padova.

«Scelta scellerata - avevano commentato Cgil e Cisl - un trasferimento che allontana il servizio dai cittadini e mette a rischio gli interventi di sicurezza e manutenzione». «L'azienda ha chiuso tutte le porte. Siamo rammaricati che non vi sia stata alcuna volontà di dialogo - l'intervento di Dori e Pavanello - La sede di Mira è baricentrica, ed è anche l'unica attiva sul Veneziano. A questo punto - avevano concluso - riteniamo di approfondire il rapporto tra i Comuni e il concessionario, a partire dalla clausola che dispone di avere sul territorio una sede operativa. Porteremo il tema delle concessioni gas anche in Città metropolitana». Martedì i lavoratori manifesteranno distribuendo volantini anche nel Comune di Santa Maria di Sala. Alle 11 le segreterie e la Rsu aziendale saranno ricevute in municipio dal sindaco Nicola Fragomeni e dalla giunta per condividere le motivazioni della protesta.