Le sei rotte per scoprire il Veneto nascosto tra enogastronomia, natura e cultura

C’è un Veneto insolito tutto da scoprire, tra pianure e colline. Attraverso esperienze di sapori, condivisione di saperi e incontri con i protagonisti del territorio: produttori, ristoratori, operatori culturali. È il viaggio promosso dalla rete di imprese Eat Veneto nell’ambito del progetto di turismo enogastronomico “Taste Veneto”, che mira a far conoscere ai turisti europei le straordinarie bellezze nascoste della “Land of Venice” nel nome della sostenibilità.

Taste Veneto, il progetto

Il progetto, finanziato dall’azione 3.3.4 D Promozione del POC Veneto 2020, ha visto la partecipazione di aziende del territorio e di qualificati operatori turistici internazionali provenienti da Germania, Austria e Ungheria, interessati a conoscere meglio le straordinarie bellezze del Veneto. Attraverso un Educational e Press Tour, gli operatori hanno potuto compiere un articolato viaggio “multi-sensoriale” attraverso Valpolicella, Prosecco, Colli Berici ed Euganei, Trevisano, Jesolano e la “Venezia Nativa” (Burano, Mazzorbo e Torcello) per scoprire vini (Castello di Roncade, Al Canevon, Maeli Wine, Redoro, Da Schio), olio (Redoro), formaggi (Caseificio di Roncade), salumi e insaccati (Da Pian e Da Schio), birre artigianali (32viadeibirrai), storioni (Troticoltura Santa Cristina), grappe (Brunello), con pranzi e cene gourmet (Beccherie di Treviso, Redentor di San Biagio di Callalta, Rosemar di Jesolo e Venissa di Mazzorbo).

Un viaggio anche multimediale, grazie ai diversi strumenti digitali predisposti (website, DMS Veneto, marketplace, social Facebook, Instagram e Youtube, app, cartoline interattive) per colmare le grandi lacune circa la fruibilità delle informazioni che ancora permangono nel customer journey del turista.

“Siamo molto felici di aver sorpreso gli esperti con i nostri ‘colpi ad effetto’ – dice Edi Sommariva, project manager di Taste Veneto - Da quanto abbiamo appreso dai nostri ospiti negli incontri B2B fatti, questa tipologia di viaggi interessa molto le famiglie, i piccoli gruppi e anche i ‘millenials’ grazie al binomio enogastronomia-cultura e potrà coinvolgere il 90% del nostro splendido territorio veneto”

“Abbiamo voluto offrire ai nostri ospiti stranieri – aggiunge Gian Angelo Bellati, Presidente di Venetian Cluster srl, capofila del Progetto – l’opportunità di vivere esperienze turistiche ‘sostenibili’ che, a differenza di quelle ‘di massa’ che distruggono il senso del paesaggio, concretizzano un modello di sviluppo equilibrato del territorio, sviluppando le curiosità per la diversità, il gusto personale e l’arricchimento culturale e psicofisico.”

Ma vediamo nel dettaglio i sei percorsi:

Le Valli veronesi

Il primo percorso, “Per le Valli veronesi”, va dai vigneti dei grandi vini della Valpolicella agli antichi frantoi della Valpantena, passando dalla bellissima e colta Verona, senza trascurare la bellissima e colta Verona. I turisti potranno assaporare i dolci di San Pietro In Cariano, abbinare piatti tipici come il “Cotechino e Pearà” a ottimi vini in una cantina di Fumane, e ancora conoscere l’antica arte della produzione dell’olio in un antico frantoio a Mezzane di Sotto. Da non perdere le visite al complesso della Provianda di Santa Marta e la splendida Villa Lebrecht, risalente al ‘400.

Le colline del Prosecco e Vicentine

Il secondo percorso, “Per le colline del Prosecco e Vicentine”, parte dalle colline del Prosecco per arrivare ai colli Berici, tra splendidi borghi, vini irresistibili, birre artigianali purissime e antiche grappe artigianali. Per conoscere borghi ricchi di fascino e di specialità enogastronomiche e passeggiare tra vigneti in collina immersi tra i profumi di preziosi vitigni e vini bianchi e rossi. Un esclusivo itinerario di due giorni nelle zone collinari più intriganti del Veneto, per incontrare di persona alcuni degli artefici del “miracolo enogastronomico veneto”, carpirne i “segreti” e degustarne le “prelibatezze” coinvolgendo tutti i cinque sensi.

La “Venezia della terraferma”

Il terzo itinerario, “Tiriamoci su”, porta i turisti a spasso per Treviso, la “Venezia della terraferma”. Una guida li accompagnerà alla scoperta di una terra ricchissima di prodotti agroalimentari di fama e di gusto. C’è il “tirami su”, il dolce “inventato” alle Beccherie di Treviso 60 anni fa, e oggi famoso in tutto il mondo come il Prosecco. E poi ancora: l’esclusivo formaggio Pantierino, il formaggio “Inbriago”, la porchetta trevisana e il caviale prodotto con metodi del tutto sostenibili lungo il vicino corso del Sile. Il percorso attraverserà il centro storico di Treviso e i mercati rionali, come quello dell’isola della Pescheria. Passerà attraverso caseifici, birrifici e ristoranti, con tappe nell’oasi di Cervara e al Castello di Roncade.

Lungo il fiume amato da Hemingway

Il quarto percorso, “Di là dal fiume tra gli alberi”, si compie a piedi o in bici, costeggiando il corso del fiume Lemene, attraverso una natura incontaminata e una storia antica che risale a oltre 2000 anni fa e che possiamo rivivere vistando gli scavi della romanica Concordia Sagittaria (ove assaporare la “renga”) e il bel centro storico medievale-rinascimentale di Portogruaro (chiamata anche la “piccola Venezia” per le sue architetture più centrali).

Lungo le acque placide del fiume si possono scorgere gli alberi che tanto piacevano a Hemingway (che qui scrisse uno dei suoi libri più famosi), ma anche vecchi e stupendi mulini. E poi tante cantine del Lison Pramaggiore DOC, aziende agricole e la splendida Oasi Naturale di Alvisopoli (all’interno della quale, in primavera, prorompe lo straordinario aglio orsino).

Arte e ardimento

Il quinto percorso, “Arte e ardimento”, inizia da Padova, la Urbs Picta, e dagli affreschi di Giotto, per arrivare ai paesaggi dei Colli Euganei e al centro storico di Monselice. A pochi minuti Da Monselice visiteremo il Museo dell’Aria e dello Spazio che si sviluppa nelle due ali del Castello di San Pelagio, padronale e rustico. Attraverso sezioni tematiche, il museo ripercorre le principali tappe dell’evoluzione dei mezzi che hanno portato l’uomo alla scoperta del cielo e dello spazio. E per finire ci meritiamo una conclusione con i fiocchi: una cena gourmet nei dintorni di Padova presso un ristorante stellato di una famosissima grande famiglia di chef e ristoratori.

Il Delta del Po

Con il sesto percorso, “Alla foce del grande fiume… con calma”, i turisti scopriranno il Delta del fiume più lungo d’Italia, il Po. Attraverseranno canali, lagune, canneti e banchi di sabbia, intravvedendo casoni, le tipiche capanne dal grande camino, nel silenzio di un ambiente rotto dai richiami delle oche, delle anitre, dai falchi delle paludi, estasiati dal lento volo degli aironi: una fauna che conta complessivamente oltre 370 specie di uccelli stanziali e migratori, nel mezzo di una flora di enorme fascino. Pick-up nel Centro di Adria, davanti al Museo Archeologico Nazionale, per un emozionante percorso di conoscenza della sua storia, evocando le storie di Etruschi, Greci, Celti, Romani e primi Cristiani di cui fu città-emporio, collegata da millenarie vie d’acqua e di terra.