Mose, impegno del prefetto a informare il ministro Salvini della situazione dei lavoratori

In prefettura, alla riunione di giovedì convocata su richiesta dei sindacati, in prefettura c'erano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e i vertici degli enti coinvolti nel completamento del Mose: il commissario straordinario Elisabetta Spitz, il provveditore alle opere pubbliche, Michele Colabufo, e il commissario liquidatore del Consorzio Venezia nuova (Cvn), Massimo Miani. Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per la situazione di incertezza dei dipendenti di Cvn e delle società Comar e Thetis a fronte della fusione di Comar nel Cvn e della cessione sul mercato di Thetis. Per questo il prefetto Michele Di Bari si è impegnato a interessare il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e a partecipare a un percorso che, con la collaborazione degli enti e delle parti sociali, possa contribuire al raggiungimento di una soluzione positiva nell'ambito dell'attivazione dell'Autorità per la laguna, per le 224 persone coinvolte e le loro famiglie.

«Le organizzazioni sindacali avevano chiesto da tempo al ministro Salvini di riaprire il confronto - scrive la segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo - Sono rimaste inascoltate. Al salone nautico di Venezia il ministro Salvini e il sindaco Brugnaro avevano annunciato l’imminente nomina del presidente dell'Autorità per la laguna. Nel bando che predisporrà il ministero devono essere contenute precise garanzie a tutela dei lavoratori, perchè è impensabile garantire continuità e professionalità perdendo chi sino a oggi ha garantito la costruzione e il funzionamento del Mose. Chiediamo chiari impegni sulla tenuta occupazionale di tutti i lavoratori in servizio e che si faccia chiarezza sulle ipotesi di società in house e sulle ragioni per cui Thetis non possa essere considerata in questo percorso».