Sogni di Cristallo, quando la tradizione incontra il design

Se siete appassionati di lampadari lavorati con la tecnica artistica del vetro di Murano sicuramente prima o poi vi sarà capitato di imbattervi nel sito SogniDiCristallo.com, e-commerce specializzato nella vendita di prodotti autentici Made In Venice. Tradizione, valore e design le tre parole che riassumono l’essenza di questa azienda con sede a Mirano, in provincia di Venezia, che coniuga l’illuminazione di tradizione veneziana con il design e le nuove tecnologie.

SogniDiCristallo, leader nell’illuminazione per interni realizza nella Provincia di Venezia, secondo l’autentica tecnica del vetro di Murano le più belle creazioni per arredare tutti gli ambienti di casa; un catalogo ricco che spazia da lampade e lampadari, i classici specchi veneziani, ai vasi e all'oggettistica in vetro. Per chi ama questo genere di creazioni si tratta di un paradiso da sogno, con il suo shop online e uno showroom da favola in grado di soddisfare tutti i gusti e gli stili diversi, spedendo gratuitamente in tutto il territorio nazionale. L’offerta spazia da una linea di lampadari classici e dal gusto più antico che catturano tutta l’arte dei vetrai veneziani, alle creazioni più moderne, con lampade in vetro dal design decisamente più attuale e che strizza l’occhio alle case smart e di tendenza. E ancora, modelli vintage e prestigiose creazioni luxury per illuminare gli ambienti con pezzi artigianali unici.

Unico obiettivo dei mastri artigiani di questa affermata, seppur giovane azienda, è quello di emozionare con la luce e rendere tutto seducente e scintillante grazie al colore del vetro soffiato veneziano. Ogni collezione è composta da pezzi d'arte unici ed inimitabili per regalarsi o regalare un piccolo gioiello d’arredo dove tradizione e design convivono in un matrimonio perfetto; la lavorazione artistica artigianale è garantita da un certificato di autenticità 100% Made In Venice, che rende i prodotti di SognidiCristallo una scelta perfetta per gli amanti del bello e delle cose che restano nel tempo.

Vendute in Italia e in tutto il mondo le creazioni dei maestri muranesi continuano a incantare tutti con il loro sapere autentico, artigianale, custodito e tramandato di generazione in generazione fino ai giorni nostri; collezioni che accontentano tutti i gusti dai più classici e tradizionali ai più moderni, dove la tradizione del vetro di Murano si evolve in un design attuale e chic mantenendo la manifattura di alto pregio.

E per chi non acquista a scatola chiusa sono tanti i feedback positivi e le recensioni sul web, come quella di Veronica che dice: “Ho acquistato dal sito di SognidiCristallo i lampadari nuovi per il soggiorno e la cucina: era parecchio che avevo in mente di fare delle modifiche in casa e così, per l'anniversario, io e il mio compagno ci siamo regalati due gioielli della tradizione veneziana. Sono stata io a decidere di affidarmi a questo rivenditore perché ne avevo sentito parlare positivamente. Ho deciso di acquistare direttamente dal loro sito. Sono decisamente soddisfatta dell'ordine ricevuto: i prodotti corrispondono alle descrizioni e alle immagini presenti nel sito e siamo stati seguiti durante le fasi di consegna. La qualità è davvero ottima! Che altro dire?! Mi sono affidata a SognidiCristallo perché ne avevo sentito parlare bene online e le mie aspettative sono state decisamente soddisfatte”.

E ancora Luisa racconta: “Il sito è di facile utilizzo, con tempi di risposta e assistenza rapidi, grazie ad un team specializzato a disposizione dei clienti per ordini su misura e personalizzati, riguardo dimensioni e colori”.

Questa e tante altre le recensioni positive per un’azienda che ha elevato i propri standard di vendita grazie anche ai tanti servizi offerti alla clientela: sul sito sono accettati tutti i principali metodi di pagamento e per metodi diversi è possibile contattare direttamente il negozio per ulteriori informazioni. La spedizione è gratuita ed assicurata con corriere SDA, oltre che garantita in massimo 48 ore dalla partenza sul territorio nazionale.

Lo showroom SogniDiCristallo sito in una caratteristica villa veneta dista meno di 20 minuti dal centro storico di Venezia con un’ampia esposizioni di oltre 100 modelli delle varie collezioni prodotte e le visite sono facilmente prenotabili con un semplice clic; ma al tempo stesso, comodamente dal divano di casa vostra potrete visitare il sito www.sognidicristallo.com con tutti i prodotti, ricco di informazioni e con sempre nuove promozioni dedicate a chi acquista online.

Il brand negli anni ha partecipato anche ad importanti progetti di arredamento di hotel e prestigiosi negozi e ristoranti in tutto il mondo; e pensare che l’idea è nata a Venezia non tanti anni fa, quando due giovani neolaureati, grandi appassionati dell’artigianato locale, hanno deciso di aprire le fornaci veneziane a tutto il mondo pubblicando un e-commerce dedicato.

Sogni di Cristallo

www.sognidicristallo.com

Via Castellantico 17, 30035 Mirano-Venezia

tel: 041-4762538

mail: info@sognidicristallo.it

