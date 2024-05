Sostegni a favore delle famiglie fragili e della natalità

Parte il bando dei Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino (domande dalle 10 di martedì 14 maggio alle 10 del 14 giugno), per richiedere i benefici economici finanziati dalla Regione del Veneto a favore delle famiglie fragili. I contributi sono suddivisi su tre linee di intervento. La linea 1 si rivolge alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e prevede l’erogazione di un contributo pari a 500 euro. La linea 2 si rivolge alle famiglie monoparentali con uno o più figli minori, o famiglie di genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a carico e prevede un contributo pari a 400 euro. La linea 3 si rivolge alle famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare o famiglie con un numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno un minorenne e prevede un contributo di 800 euro più eventuali 125 euro a seconda che nel nucleo vi siano 4 o più figli minori.

L’accesso prevede dei requisiti minimi essenziali: avere la residenza nel Comune di Venezia, Marcon o Quarto d’Altino; avere un Isee inferiore a 20 mila euro e disporre dello Spid; sono previsti altri requisiti come la presenza di minori disabili nel nucleo, la presenza di madre in stato di gravidanza o la presenza nel nucleo di persone con patologie certificate e riconosciute dal Servizio sanitario nazionale. Qualora il numero di richieste dovesse risultare minore rispetto ai fondi stanziati, questi saranno ridistribuiti per l’esaurimento dei fondi disponibili. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica al seguente link: //dime-venezia.sad.ve.it/servizio/famiglie-fragili

Eventuali segnalazioni di natura tecnica come ad esempio l’impossibilità ad accedere al portale, anomalie conseguenti all’inserimento di dati, ecc. potranno essere comunicate via e-mail all’indirizzo: info.famiglia@comune.venezia.it per consentire agli uffici di segnalare ai tecnici il problema e risolverlo. Per qualsiasi informazione sono a disposizione gli sportelli delle agenzie per la Coesione sociale suddivisi per zona di residenza ai seguenti numeri telefonici:

- per i residenti a Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, tel. 0412747425 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle 16:30

- per i residenti a Mestre, Favaro, Carpenedo e Quarto d’Altino, tel. 0412746449 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17)

- per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino, tel. 0412749974 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13; il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle 16)

- per i residenti nel Comune di Marcon, tel. 0415997142 – 0415997141 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30)

Tutto su: https://www.comune.venezia.it/it/content/interventi-economici-favore-delle-famiglie-fragili-e-natalit