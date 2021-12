Speedline, cauti i lavoratori: «Non vorremmo fosse una piccolissima apertura»

Tirano un sospiro di sollievo ma non cantano vittoria i lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala. L'amministratore delegato Oliver Brauner, ceo di Ronal Group, proprietario dello stabilimento veneziano, ha accettato di affrontare con il governo italiano e le istituzioni locali la crisi. Ha detto di voler presentare i dati di una situazione difficile che non è congiunturale ma strutturale, e di voler provare a trovare gli strumenti per superarla. Un passo avanti rispetto alle semplici conferme dei consulenti, fatte in azienda e al tavolo regionale, della volontà di chiudere Tabina a fine 2022 e portare la produzione altrove. «Non siamo troppo ottimisti e temiamo sia solo un piccolissima apertura - commenta Matteo Masiero (Fim Cisl) -. Per la prima volta la direzione Ronal si è presentata al tavolo dichiarando attraverso l'ad Oliver Brauner che il calo delle produzioni nel 2020 è dovuto al lockdown e nel 2021 al problema delle forniture di semiconduttori, come l’eccesso di offerta di ruote nel mondo».

«Abbiamo valutato positivamente le disponibilità di tutte le istituzioni e dei ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, di sostenere le nostre ragioni. Dopo un lungo confronto l’azienda si è impegnata a sospendere temporaneamente la decisione di chiudere dando la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con le parti sociali. Crediamo che questo sia un piccolo segnale, ma non è la soluzione. A Ronal abbiamo ribadito che la nostra disponibilità al confronto parte dalla salvaguardia industriale e occupazionale di Speedline e quindi il negoziato per noi sarà orientato a individuare soluzioni alternative alla chiusura. La manifestazione di domenica rimane confermata e per ora rimangono confermate tutte le iniziative che abbiamo messo in campo fino ad oggi. Nei prossimi giorni il Mise riconvocherà le parti.

«La proprietà si è presentata al tavolo, ha dimostrato disponibilità al confronto ma non ha dato rassicurazioni e soprattutto non ha offerto alcuna garanzia per i lavoratori. E ciò è molto grave - commenta il parlamentare Pd Nicola Pellicani -. La Speedline deve continuare la produzione a Santa Maria di Sala e garantire l’occupazione. Non ci sono scorciatoie. Il ministro Orlando, coerentemente alla risposta dell’altro giorno alla Camera alla mia interrogazione, ha annunciato che il governo presenterà un emendamento alla legge di Bilancio in discussione in Parlamento contro le delocalizzazioni selvagge. La norma diventerà perciò legge tra una decina di giorni e questo significa che, ferma restando la libertà d’impresa, qualora la multinazionale svizzera Ronal mantenga l’intento di delocalizzazione la produzione di Speedline in Polonia, potrà farlo solo seguendo una procedura molto rigida attraverso l’attivazione di politiche che prevedono la tutela dei lavoratori e l'attivazione per favorire l'ingresso di altri investitori. Non consentiremo a Ronal di scaricare i costi della crisi sulle spalle di 605 lavoratori e delle loro famiglie».

«Le notizie che arrivano dal Miseaprono a quello spazio di dialogo che era necessario per trovare una soluzione condivisa e garantire la stabilità occupazionale agli oltre 600 lavoratori dell'azienda. Nel mio intervento di mercoledì in commissione Lavoro della Camera avevo fatto appello al governo perché al tavolo si cercasse un terreno di confronto e sono soddisfatta di questo primo risultato. Bene l'annuncio di una riconvocazione a stretto giro, segno di un lavoro concreto per salvare un'azienda così importante per il territorio», afferma la deputata dei italia Viva Sara Moretto.

«Domenica saremo accanto ai lavoratori per manifestare la nostra solidarietà e ribadire il nostro impegno contro la chiusura della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala - confermano i deputati e senatori veneziani della Lega - Abbiamo presentato una mozione e interrogazione affinchè il governo prenda quanto prima provvedimenti a garanzia delle tante famiglie che rischiano di trascorrere un Natale incerto e privo di prospettive per il futuro. Ringraziamo la sottosegretaria Tiziana Nisini per suo impegno contro le delocalizzazioni selvagge e siamo sicuri che su questo fronte riusciremo a far valere le nostre ragioni».