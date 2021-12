Speedline, assenti i vertici Ronal group al tavolo regionale. Donazzan sospende la discussione

«Di fronte a questo tipo di decisioni che riguardano la chiusura di uno stabilimento strategico per l'economia regionale e nazionale, ci saremmo aspettati di avere al tavolo interlocutori idonei a discutere e approfondite soluzioni industriali e occupazionali». Invece, per l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, non è stato così. Perché oggi, 9 dicembre, alla convocazione del tavolo di Unità di crisi non si è presentato l'amministratore delegato del gruppo Ronal, multinazionale svizzera proprietaria della Speedline, bensì la responsabile del personale dello stabilimento di Santa Maria di Sala, con due consulenti. «Preso atto della mancata partecipazione dei vertici decisionali del gruppo - ha detto l'assessore Donazzan - constatiamo l’impossibilità di dar seguito all’incontro».

La riunione è stata quindi breve nella sede di Veneto Lavoro a Mestre, dov'erano presenti le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, Confindustria Venezia-Rovigo e le istituzione locali. Obiettivo dell’incontro era approfondire la situazione di crisi della Speedline di Santa Maria di Sala. Invece la discussione non è neppure iniziata e Donazzan, stigmatizzando il comportamento del gruppo Ronal, ha chiesto al ministero dello Sviluppo, presente in collegamento con il responsabile per i progetti di riqualificazione e riconversione industriale delle imprese in crisi, Stefano D'Addona, una rapida convocazione dell'azienda, in presenza, al ministero. «Scelte aziendali di tale impatto vanno discusse e approfondite al fine di preservare e valorizzare il patrimonio produttivo e di competenze di un intero territorio coinvolto - ha proseguito Donazzan -.Il contesto veneto è abituato al confronto strutturato e maturo, e anche schietto, con le varie realtà multinazionali. Il caso Ideal Standard ne è un esempio. Ma ciò che non deve venir meno è la correttezza, l’onestà intellettuale e, soprattutto, la responsabilità sociale delle scelte assunte».

«La filiera dell’automotive è in forte difficoltà a causa dell’aumento del costo delle materie prime e dell’energia – conclude l’assessore -. È necessario e lo chiediamo con forza che il governo predisponga politiche industriali per questa filiera produttiva che parla italiano e veneto nel mondo per gli alti livelli di qualità e sicurezza. Questo settore conta numerose imprese produttrici in una filiera lunga e articolata. Speedline è parte di questa e non può essere una decisione unilaterale della proprietà velocizzare la crisi di questo comparto nazionale».

«Uno sgarbo istituzionale - commenta Manuela Musolla di Fiom Cgil - Speriamo che a breve il ministero ci dia la data dell'incontro. Quella di oggi è parsa una mancanza di rispetto, vediamo se la proprietà deciderà di negarsi anche all'incontro ministeriale». «Un atto deplorevole - rimarca Gianpaolo Albanese, portavoce Fim Cisl della Speedline -. Spero la proprietà non avrà la sfrontatezza di rimanere assente anche al tavolo a Roma. Qui continuiamo a scioperare a turni e a reparti, c'è sempre un presidio e stiamo al cancello e stiamo iniziando a organizzarci un po' meglio. Il 19 faremo una grande manifestazione a Santa Maria di Sala per coinvolgere politici, istituzioni e cittadini. Penso la gente sia stufa di queste situazioni. Ci piacerebbe che la Speedline venisse salvata e diventasse apripista per la soluzione di queste vertenze in tutto il Paese».