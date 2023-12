Speedline, criticità nel passaggio a Callista

Le criticità del passaggio della società Speedline di Santa Maria di Sala al gruppo Callista sono state al centro dell'incontro di giovedì 21 dicembre al ministero delle imprese e del made in Italy a Roma. Al tavolo le sigle Fim Cisl e Fiom Cgil locali e nazionali, la direzione di Speedline, quella di Callista, Ronal e i consulenti. L'assessore regionale Elena Donazzan e lo staff dell’unita di crisi erano presenti per la Regione Veneto.

Le organizzazioni sindacali si sono soffermate sugli impegni presi da Ronal: la dotazione a garanzia della realizzazione del piano industriale, la definizione dei limiti sulle tipologie di produzione, forniture e servizi (tecnici, informatici, progettazione etc) e il loro costo. «Questi punti non sono stati onorati - spiegano le sigle - Abbiamo sollecitato il ministero affinché verifichi e sia garante del rispetto di tutti gli impegni sottoscritti in sede ministeriale, sia da parte di Ronal che di Callista, in coerenza con il progetto di reindustrializzazione e di sviluppo di Speedline». Ronal, sempre secondo le organizzazioni, ha espresso l’intenzione di intervenire per correggere alcune criticità emerse. Alla fine il ministero ha fissato un nuovo incontro l’8 e il 10 gennaio, con il fondo tedesco e il gruppo svizzero, con la presenza dell’unità di crisi della regione Veneto. Subito dopo ci sarà una nuova convocazione con tutte le parti sociali.