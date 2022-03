Speedline: procede l'analisi dei dati finanziari col ministero, ma il presidio resta

Istituzioni, azienda e parti sociali con l'advisor (Fondazione Ergo), hanno proseguito in videoconferenza con il ministero dello Sviluppo l’analisi per definire un progetto sostenibile per la Speedline di Tabina (Santa Maria di Sala). «Abbiamo fatto il punto - spiegano i segretari Matteo Masiero (Fim Cisl) e Manuela Musolla (Fiom Cgil) - sulla situazione per permettere ai consulenti di presentare il piano che svilupperanno nei prossimi due mesi. L’indagine interesserà aspetti finanziari, legali e di organizzazione del lavoro».

Per le segreterie e la Rsu, i prossimi due mesi rappresentano un momento strategico e delicato. «Sebbene l'incontro rappresenti un passo in avanti rispetto alla situazione di stallo iniziale, siamo consapevoli che sarà essenziale monitorare l’avanzamento dei lavori. Per noi rimane di primaria importanza mantenere il sito produttivo nel veneziano, con anche tutti i lavoratori. Abbiamo colto l’occasione per sollecitare la direzione aziendale a chiarire la posizione di Volkswagen riferita da Ronal sulle forniture di Speedline, ribadendo che dai nostri approfondimenti non risulta che ci sia mai stata una richiesta del gruppo tedesco di non collaborare con lo stabilimento veneziano per mancanza di sicurezze. La proprietà oggi non è riuscita a chiarie questo aspetto. Continueremo a mantenere il presidio in azienda, in modo da garantire che venga rispettato quanto concordato con l’impresa, sia per le consegne, sia per le campionature».