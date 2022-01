Speedline, revocata la decisione di chiusura dello stabilimento

«È iniziata una fase che può portare la Speedline a un destino diverso dalla chiusura». È questo il commento a caldo dei sindacati Cisl e Cgil che nel tardo pomeriggio hanno concluso l'incontro in collegamento con il ministero dello Sviluppo, e il ceo di Ronal, Oliver Brauner, prorietaria dell'azienda di Santa Maria di Sala. Tirano un sospiro di sollievo i 600 dipendenti della fabbrica di Tabina e i lavoraotri dell'indotto.

«Riteniamo che questo sia un segnale importante. Non abbiamo ancora costruito un piano di rilancio ma abbiamo fatto un passaggio importante. Credo sia doveroso un ringraziamento a tutte le istituzioni presenti. Speriamo continuino a seguire questa vertenza e appoggino la linea sindacale che abbiamo intrapreso», continuano.

«Lo speravamo - spiega Nicola Fragomeni, sindaco di Santa Maria di Sala – È il punto di partenza che tutti, operai, sindacato, enti locali e categorie volevamo e che ci consentirà adesso di aprire un tavolo tecnico di confronto con la proprietà per cercare ogni tipo di soluzione che possa portare a preservare il sito produttivo. Siamo arrivati a questo risultato grazie soprattutto alla compattezza dimostrata da questo territorio e alla regia del sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro che fin da subito ha riunito tutte le parti coinvolte in questa vertenza consigliando di agire in maniera unitaria e senza fughe in avanti. Il mio grazie va prima a lui e anche a tutti i sindaci della Città metropolitana che ci hanno supportato sia alla manifestazione di domenica 19 dicembre che nei giorni successivi, oltre alla Regione, all’assessore Elena Donazzan, ai parlamentari, alle categorie e ai tanti semplici cittadini. Da non dimenticare anche la vicinanza della Chiesa, con il Patriarca di Venezia Moraglia ed i vescovi di Padova e Treviso. Un grazie va anche al Mise e ai suoi funzionari che malgrado questi giorni di festa non hanno smesso di seguire la vertenza. Resto convinto che questa partita si può vincere tutti assieme, con un tavolo nazionale».