Crisi Speedline, l'azienda sospende la decisione di chiudere lo stabilimento

Speedline ha annunciato «la sospensione della decisione» sulla chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala «per il periodo del confronto, tempo che deve servire a trovare la soluzione per mantenere la produzione e l’occupazione». Lo annunciano le parti che hanno partecipato oggi al tavolo convocato dal ministero dello Sviluppo economico per affrontare la crisi aziendale: sindacati, rappresentanze della Regione, della Città metropolitana, del Comune di Santa Maria di Sala e di Confindustria, oltre all'amministratore delegato di Ronal Group, Oliver Brauner.

La Fiom e la Cgil hanno chiesto di avviare il confronto «senza pregiudiziali», con l'obiettivo del mantenimento delle produzioni e dell'occupazione, richieste sostenute da parte di tutte le istituzioni presenti. «Ora - dicono in una nota congiunta Simone Marinelli (Fiom), Silvia Spera (Cgil), Manuela Musolla (Fiom) e Ugo Agiollo (Cgil) - è necessario che tutti i soggetti mettano a disposizione gli strumenti utili a garantire l’occupazione e il rilancio dell’azienda. Domenica 19 dicembre - aggiungono - saremo alla manifestazione indetta dalle segreterie di Fiom e Fim di Venezia alle ore 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, con il corteo che partirà alle ore 10 dallo stabilimento di Speedline».

Il Cda aveva deciso la chiusura a causa della crisi del mercato, che avrebbe portato Speedline ad una perdita di 23 milioni di euro nel 2021. Ronal Group produce 15 milioni di ruote in tutto il mondo, 800 mila a Santa Maria di Sala. La chiusura dello stabilimento, nel quale sono impiegati oltre 620 lavoratori diretti e 200 dell'indotto, «sarebbe un disastro per le prospettive industriali e occupazionali del territorio», sostengono i sindacati.

Nel corso della riunione, ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, «le istituzioni, le parti datoriali e quelle sindacali sono state compatte nel valutare strategica l’attività produttiva dello stabilimento. È apparso evidente - continua - che la decisione di chiusura unilaterale è legata a valutazioni preconcette e, dopo un ampio confronto, l'azienda ha valutato di sospendere la decisione della chiusura. Speedline è un pezzo importante della filiera automotive - conclude Donazzan -. Non accettiamo la chiusura dello stabilimento, servono soluzioni alternative».

«La cosa fondamentale è aver ottenuto un confronto con la proprietà - aggiunge Deborah Onisto, delegata per conto del sindaco metropolitano -. Come ha più volte ricordato Luigi Brugnaro, mai si è verificato che un territorio, con associazioni di categoria, sindacati e filiera si siano dimostrati disponibili a mettersi ad un tavolo per cercare soluzioni possibili per salvare un’azienda strategica del territorio. Ringrazio il Ministero per lo Sviluppo Economico e il dirigente Annibaletti che si sono velocemente adoperati per arrivare all’incontro di oggi e soprattutto all’esito finale a cui ha portato. È un primo passo che servirà per capire meglio la situazione e studiare possibili soluzioni assieme all’azienda».

Il sindaco Nicola Fragomeni ha ricordato che con Speedline «ci sono diverse cose in piedi e non molto tempo fa mi è stata fatta una richiesta per aprire un nuovo capannone e una nuova area di produzione. Non ho mai capito perché se un’azienda decide di acquistare un capannone per la verniciatura poi decide di andarsene: individuiamo il bandolo della matassa, assieme, ci sono le possibilità per far bene e trovare soluzioni, negli interessi dei lavoratori e delle famiglie».