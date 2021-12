A Mestre e Marghera si prevede una spesa natalizia di 28 milioni di euro

I regali natalizi più gettonati? Quelli tradizionali, come generi alimentari, giocattoli per bambini, abbigliamento, libri, trattamenti di bellezza e prodotti tecnologici. Regali per i quali gli abitanti della terraferma veneziana spenderanno mediamente 140 euro a testa, per un "giro" totale di circa 28 milioni di euro. Lo segnala l'indagine a campione realizzata in questi giorni dalla Cgia (associazione artigiani e piccole imprese), che rileva anche le possibili criticità in grado di frenare la voglia di fare acquisti: in particolare, il caro bollette e il probabile ritorno del Veneto in zona gialla.

La cifra in ballo è comunque importante e l'auspicio, per il presidente di Cgia Roberto Bottan, è che «sia spesa con oculatezza, salvaguardando le piccole e micro attività che continuano a mantenere viva la città». Per questo Bottan lancia un appello ai consumatori e alle famiglie: “A Natale regala artigiano”, un invito a fare gli acquisti presso un negozio di vicinato o una bottega artigiana. «Non è solo un segnale di attenzione verso la qualità del prodotto e la preparazione professionale del personale, ma anche un modo per mantenere in vita quelle piccole realtà che, se chiudessero, renderebbero i nostri quartieri più insicuri e meno vivibili», chiarisce. Da notare, infatti, che dicembre rimane un mese fondamentale per tantissime attività che, anche nella terraferma veneziana, fatturano fino al 30 per cento del totale annuo: negozi di giocattoli, librerie, negozi di elettrodomestici, ma anche orafi, gioiellieri, grandi firme, ecceteta.

In provincia di Venezia le tredicesime quest'anno ammontano a poco più di 550 milioni di euro. Oltre allo shopping natalizio, secondo Cgia, i soldi saranno spesi per le bollette (che hanno avuto un forte aumento negli ultimi mesi), il mutuo e le tasse.