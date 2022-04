Feste del 25 aprile e primo maggio: Coop si ferma. Cosa fanno gli altri supermercati a Venezia

Lunedì 25 aprile, festa della Liberazione, e domenica 1 maggio, festa del Lavoro, i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno “chiusi per scelta”. Con la chiusura del 25 aprile e 1 maggio della sua rete di vendita, composta da oltre 350 negozi dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, la Cooperativa sceglie di celebrare le due feste civili della Liberazione e del Lavoro che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione e in particolare di quella di consumo. «Il 25 aprile e 1 maggio richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia e per Coop Alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa».

Scelte diverse per altri marchi. Per quanto riguarda Venezia, il Conad del centro commerciale Porte di Mestre risulta aperto con orario ridotto festivo, come il Pam del centro commerciale Le Barche. Lunedì 25 aprile l'orario di apertura all'utenza potrà variare per Iperlando a Mestre, in particolare nel nuovo punto vendita in via Caravaggio, e per Interspar che si trova sul lato opposto della strada rispetto a Lando, ma è presente anche in via Torino, dove di solito rimane aperto anche durante le festività. Orario variabile, il 25 aprile e il primo maggio, anche per il supermercato Rossetto del centro commerciale Valecenter di Marcon. Alì, come di consueto nelle festività, il 25 aprile tiene aperto mezza giornata fino alle 13. Fanno eccezione alle regole generali i punti vendita dei marchi che restano aperti nelle località balneari o nei contesti insulari dove è necessario garantire la presenza di esercizi commerciali accessibili in loco. Un tema, quello delle aperture dei punti vendita durante i giorni rossi del calendario, che ogni anno riaccende dibattiti e divide la politica e i sindacati. Da un lato c'è il tema del riposo e della vita privata e famigliare per chi lavora, dall'altro la produttività e la necessità di garantire un servizio per le società, in un contesto liberalizzato di gestione delle attività.