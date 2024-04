Inaugura lo "sportello sostenibilità" per le imprese di Confapi

Confapi Venezia annuncia il lancio di Percorsi sostenibili, uno sportello per guidare le imprese nel percorso di integrazione dei processi legati ad ambiente, sociale e governance (Esg): «Un sostegno attivo e strategico che affianca le piccole e medie imprese», spiega la confederazione, «con l'obiettivo di promuovere azioni concrete in questo campo».

Per l'operazione, l’associazione delle Pmi della città metropolitana di Venezia ha selezionato un team di esperti qualificati: Clelia Daniel come manager, Tiziana Tronchin per la comunicazione strategica e il coordinamento del team, Eleonora Cazzaro per il digital marketing, Claudio Bighetti come commercialista. Il gruppo di lavoro offre consulenza e formazione su vari temi: identificazione delle strategie e dei modelli di business sostenibili, certificazioni e rating, aggiornamento dei sistemi di gestione, consulenza su bandi, finanziamenti e strumenti di finanza, redazione del bilancio di sostenibilità, marketing e comunicazione.

Lo sportello, spiegano da Confapi, utilizza un metodo ("SustainabiliTouch") che ha un approccio «pragmatico e modulare, che mira a valutare lo stato attuale dell'azienda e a individuare i punti chiave per il miglioramento». Il sostegno alle piccole imprese in questo capitolo è importante: le aziende italiane riconoscono l'importanza della sostenibilità, ma troppo spesso sono frenate dalla paura dei costi e dalla mancanza di competenze. Positivo è il fatto che oltre la metà (55%) delle aziende dichiari la propria intenzione a investire maggiormente in sostenibilità, ma l’83% delle imprese ammette di non avere un piano industriale al riguardo. «Sostenere le Pmi è fondamentale per tutto il sistema imprenditoriale del nostro Paese», spiega il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel.