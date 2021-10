Dal Comune 25 milioni di euro al gruppo Avm come anticipo di cassa

Lo stanziamento è stato approvato oggi in giunta. «I fondi stanziati a livello statale come ristori per le mancate entrate dai titoli di viaggio non sono ancora stati erogati alle Regioni, e quindi alle aziende. La restituzione avverrà al momento in cui perverranno le risorse»

La giunta comunale ha approvato oggi, giovedì 7 ottobre, lo stanziamento di 25 milioni di euro al gruppo Avm come anticipo di cassa, in considerazione del fatto che i fondi stanziati a livello statale come ristori per le mancate entrate tariffarie del 2021 dalla vendita dei titoli di viaggio per le imprese di trasporto pubblico locale, non sono ancora stati erogati alle Regioni e quindi alle aziende. La delibera prevede quindi che l’anticipazione sia restituita al Comune di Venezia entro il 15 dicembre, una volta che verranno introitati gli aiuti statali previsti per il 2021. Se non si dovesse verificare questa ipotesi si prevede la possibilità che la restituzione avvenga al 2022 o al momento in cui perverranno le risorse statali.

Per il Comune si tratta di un intervento a sostegno della liquidità di Avm, «essenziale per garantire la disponibilità finanziaria della società per garantire la continuità del servizio pubblico e il regolare pagamento di tutti i creditori. «Facciamo fronte con la disponibilità di liquidità ai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti da parte dello Stato - afferma l’assessore Michele Zuin -. Ancora una volta si deve evidenziare come la perdita di fatturato da titoli di viaggio causata dalla pandemia (sono previsti in circa 70 milioni di euro in meno rispetto al 2019) risulti un elemento di assoluta criticità per l’azienda e il mantenimento dei servizi. Per cui l’impegno dell'amministrazione è e sarà sempre quello di garantire la sostenibilità economica e finanziaria aziendale ma al tempo stesso richiedere, con forza, al governo che sia riconosciuta la specificità del sistema di trasporto pubblico lagunare».