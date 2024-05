Starbucks apre a Venezia: via ai lavori all'ex Celio a San Bartolomio

Sono iniziati in queste ore i lavori di rifacimento degli interni del negozio ex Celio vicino a Campo San Bartolomio, in Marzarieta Due Aprile a due passi da Rialto, lo spazio in cui sorgerà il primo Starbucks di Venezia. I lavori sono commissionati da Siren Coffee srl, società dell'universo Percassi, di Bergamo, licenziataria del marchio Starbucks in Italia, nata otto anni fa proprio per portare le note caffetterie Usa nel Bel Paese.

L'intenzione di aprire nella città lagunare era stata dichiarata da tempo, ma la ricerca della sede ha richiesto diversi anni. Alla fine è stato individuato lo spazio, strategico e attraversato ogni giorno da decine di migliaia di persone, dell'ex Celio, in un'area della città caratterizzata dalla presenza di diverse catene internazionali.

I lavori richiederanno mesi, ma si può prevedere un'inaugurazione nell'autunno 2024. Si tratta della terza apertura della catena in Veneto dal 2022 a oggi: prima Verona, nel settembre 2022, poi Padova, dove è prevista l'inaugurazione del nuovo locale di piazza delle Erbe a giugno. E ora toccherà a Venezia. Dal 2016 a oggi sono più di venti gli shop Starbucks aperti in Italia, concentrati tra il Nord Ovest e le aree di Roma e Firenze.