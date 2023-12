Superbonus, la maggioranza trova l'accordo per la conclusione dei cantieri

Il governo ha approvato il 28 dicembre un decreto-legge relativo al superbonus 110%, la misura fiscale che incentiva la riqualificazione energetica delle abitazioni. Niente proroga, ma è stato deciso di istituire un fondo apposito per finanziare le spese dei cantieri già avviati e che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 60 per cento. Lo Stato sosterrà le spese di conclusione dei lavori entro il 31 ottobre 2024, ma potrà accedere al fondo solo chi ha un reddito inferiore a 15mila euro. Per gli altri, dal 2024 il contributo statale sarà del 70%. In questo modo si dovrebbe evitare almeno una parte dei possibili contenziosi relativi ai lavori non ancora conclusi, che in provincia di Venezia costituiscono circa il 10-12% del totale.

La maggioranza ha espresso soddisfazione: «Accordo positivo sul superbonus - scrive il partito Forza Italia -. Saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli».

«A caldo il giudizio è positivo - commenta invece Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili. - Lo sforzo fatto per agevolare le fasce più deboli è encomiabile. La soglia di reddito familiare è molto bassa, l'unico timore è che non sia facile, all'interno di un condominio, deliberare che qualcuno dovrà pagare e qualcuno no. Un altro timore è che non si risolva il problema dei cantieri che sono in fase di ultimazione. Il rischio è che almeno alcuni rimangano aperti ma non finiti».

Il supebonus 110%, introdotto nel 2020, è stata una manovra imponente (in tutta Italia gli investimenti ammontano a quasi 97 miliardi), che ha portato benefici sul piano ambientale e trainato l'economia, anche se la percentuale delle abitazioni coinvolte resta bassa. «Non è un risultato deludente, ma non basta - ha commentato nei giorni scorsi Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Venezia -. Il superbonus ha permesso di intervenire su una quota minima del patrimonio edilizio e lo Stato dovrà trovare ora altre soluzioni, studiando nuovi sistemi di incentivi. È necessario per rispondere alle direttive dell'Europa e per poter disporre di case con maggiore efficienza energetica, un obiettivo che non può essere lasciato all'iniziativa dei singoli proprietari». Sul piano economico, ricorda Salmistrari, «non solo il comparto edilizio, ma tutta la filiera ha tratto giovamento dal superbonus, in particolare l'industria legata al settore delle costruzioni. Possiamo dire che, senza i bonus, il Pil non avrebbe avuto questo rimbalzo».