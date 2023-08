Superbonus 110%, Poste Italiane riapre la piattaforma per l'acquisto del credito

Poste Italiane ha comunicato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta a partire dai primi giorni di ottobre. Una misura che, in linea con le indicazioni del governo, dovrebbe sbloccare una parte delle pratiche relative al superbonus 110% rimaste in sospeso: a essere coinvolti saranno in particolare i proprietari di casa che avevano avviato progetti di ristrutturazione delle proprie abitazioni ma che, con lo stop all'acquisto del credito da parte degli istituti bancari, nel corso del 2022, si erano dovuti fermare.

L’iniziativa, scrive Poste Italiane, «conferma il sostegno alle famiglie e al sistema Paese». L’acquisizione dei crediti «sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni, per un ammontare massimo di 50mila euro». L'acquisto, dunque, sarà limitato ai crediti dei contribuenti e non a quelli delle imprese.

Per il momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli. Sembra, comunque, che il meccanismo sia stato pensato per rispondere alle necessità dei singoli proprietari alle prese con spese relativamente basse. In precedenza, prima di sospendere il servizio a novembre 2022, Poste acquisiva crediti fiscali fino a un massimo di 150mila euro, e in totale ne aveva rilevati per circa 10 miliardi di euro in tutta Italia.

Allo stesso tempo il governo è intervenuto di nuovo sulla scadenza del 110%, portandola al 31 dicembre 2023 per gli immobili unifamiliari. La novità rientra tra le misure approvate dal governo con il decreto "Omnibus" nel corso della riunione del consiglio dei ministri del 7 agosto 2023.