Contratto di solidarietà alla SuperJet per superare la crisi

Lunedì in Confindustria a Venezia, nell’incontro tra la direzione aziendale di SuperJet International, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Failms di Venezia, e la Rsu sono state definiti i punti per l’accordo di solidarietà. Il perdurare della guerra e il parmenere della crisi non permettono strade alternative, hanno spiegato le parti sociali al tavolo e i sindacati hanno dato seguito a quanto avevano già condiviso con i lavoratori.

L’azienda ha sottolineato come le ricadute del conflitto abbiano portato l’azienda alla totale impossibilità di svolgere le proprie attività, confermando la necessità di utilizzare il contratto di solidarietà che coinvolgerà i 140 lavoratori e lavoratrici oggi in carico a SuperJet, per il periodo che va dal 19 aprile al 19 agosto di quest'anno. In base all'accordo l'azienda anticiperà l’integrazione salariale prevista alla normale scadenza della retribuzione.

che la percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro sarà ridotta dall’80 al 70% massimo con riferimento all’orario settimanale, e che, allo stesso modo, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione massima è ridotta dal 90 all’80%, nell’arco dell’intero periodo di vigenza del contratto di solidarietà. La riduzione dell’orario di lavoro sarà alternata, con settimane di tre giorni e settimane di quattro giorni di solidarietà e tutti gli elementi retributivi verranno riproporzionati all'effettiva prestazione lavorativa svolta.

Sindacati e Rsu ritengono che l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale possa aiutare a superare questo difficile momento, ma rimane comunque una problematica strutturale che necessita di un intervento più importante che guardi a tutto il perimetro di Tessera, con un provvedimento diretto di Leonardo. Data la gravità della situazione, così come deciso in assemblea con le maestranze, organizzazioni sindacali e rappresentanze sindacali unitarie di SuperJet International comunicheranno nei prossimi giorni le iniziative che intendono promuovere al fine di sensibilizzare la politica, le istituzioni, ma soprattutto Leonardo per trovare le necessarie soluzioni alla grave situazione che si è creata.