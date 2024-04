Un piano per il rilancio del commercio in centro a Mestre

Un piano ambizioso per rilanciare il commercio nel centro di Mestre, mappando il quadrilatero delimitato da via Colombo, via Circonvallazione, piazza Barche e via Torre Belfredo. Comprendere le dinamiche economiche e sociali di utilizzo della città, capire quali valorizzare o gestire in maniera differente, mettere a terra una strategia che, dati alla mano, possa essere presentata agli stakeholder ma anche all'amministrazione comunale. È l'obiettivo di "Mestre Next", progetto che vede capofila Confesercenti metropolitana, «grazie al contributo della Camera di commercio che ha valutato positivamente la nostra proposta nell'ambito del bando a sostegno di iniziative per lo svilluppo del commercio locale», ha spiegato mercoledì mattina il direttore dell'associazione di categoria, Alvise Canniello. Al progetto partecipano, in qualità di partner, due società di consulenza, rispettivamente immobiliare ed economica: Patrigest e Nomisma.

La necessità di un cambio di rotta per dare una nuova anima alla porzione più centrale della città è evidenziata anche dai dati del tradizionale osservatorio sul commercio effettuato da Confesercenti: da 8/9 anni Mestre continua ad avere una percentuale di negozi sfitti pari al 22%: 188 su un totale di 826. Il numero dei bar è immutato, rimangono stabili saloni di parrucchieri e ottici, e si assiste a una crescita degli alimentari etnici, fino a poco tempo fa prerogativa di altre aree della città, in particolar modo tra le vie Piave e Cappuccina, e lungo Corso del Popolo. Continuano, allo stesso tempo, a essere in grande difficoltà il mondo dell'abbigliamento e del commercio classico.

Ma Confesercenti esprime preoccupazione per altre due situazioni costantemente attenzionate, che si riflettono sul tessuto economico: «In città ci sono due buchi urbani - ha sottolineato Canniello -, quello fisico dell'ex Umberto I, che continua a non avere una definizione, e uno che combatte e cerca di emergere, come M9». Si tratta di due questioni «rispetto alle quali il tessuto commerciale cittadino non è indifferente - ha proseguito il direttore dell'associazione di categoria -. Non possiamo permetterci che a Mestre, con una cintura metropolitana molto popolosa e un potenziale così ampio, ci siano questi buchi urbani».

Canniello si è anche soffermato su altre preoccupazioni dei commercianti, in particolar modo riguardo alla sicurezza: «È il tema sul quale tutti sottolineano le difficoltà - ha precisato -, e che va affrontato in maniera forte, forse differente rispetto a come lo è stato fatto fino a oggi». Se il commercio soffre questa situazione, per Confesercenti una risposta è necessaria: «Noi come associazione di categoria dobbiamo fare la nostra parte, ma c'è chi dovrà occuparsi di altro, come ripulire un centro che ha delle difficoltà».

Tornando al progetto in sé, il lavoro consisterà nell'approfondimento di una nuova progettualità e nell'identificazione degli elementi di forza e delle aree di miglioramento del centro città. Come spiegato da Marco Govoni di Nomisma, «si procederà per tre macrofasi successive»: analisi e benchmark, sondaggio e ascolto delle esigenze, presentazione delle risultanze agli stakeholder.