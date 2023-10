Venezia potrà aumentare la tassa di soggiorno e impiegare i profitti per la gestione dei rifiuti

La legge di bilancio 2024 rivede la normativa in materia di tassa di soggiorno in vista del Giubileo 2025. La misura (inserita all’articolo 82 del testo della manovra bollinato dalla Ragioneria di Stato) permette alle amministrazioni locali di aumentare di 2 euro a notte l'imposta destinata ai turisti.

Inoltre - ed è questa la novità più significativa - i Comuni potranno utilizzare il gettito per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: cosa che finora non era possibile perché gli introiti della tassa di soggiorno potevano essere impiegati soltanto per interventi in materia di turismo, sostegno alle strutture ricettive, manutenzione e recupero di beni culturali. Quest'ultima possibilità è slegata dall'avvio del Giubileo, e quindi potrebbe entrare in vigore già dal 2024.

La norma - come riporta Today.it - vale per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Ad alcune di queste, tra le quali Venezia, sarà concesso di superare il limite di 10 euro previsto dalla legislazione vigente e portare il valore massimo dell'imposta fino a 12 euro a notte. I guadagni, come detto, potranno essere impiegati non solo per i servizi pubblici locali, ma anche per coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: in sostanza, è come applicare una Tari ai turisti.

La novità era stata anticipata nei giorni scorsi all'interno della discussione sulle risorse per gli enti locali. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, protestando contro l'ipotesi di tagli dei fondi destinati ai Comuni, aveva commentato: «Non si può scaricare sulle comunità locali quelli che un domani diventeranno probabilmente ulteriori balzelli. Hanno già cominciato a dire che possiamo aumentare la tassa di soggiorno di 2 euro, in maniera tale che poi io farò l'esattore: proprio io, che sono per il taglio delle tasse».