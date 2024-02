Filctem: «Futuro incerto per Thetis: a rischio l'ambiente e le attività ricettive»

«Una situazione quella dei laboratori Thetis che sta assumendo toni preoccupanti per la sopravvivenza dell’attività ambientale a cui sono collegati». A dirlo è Michele Pettenò, segretario della Filctem Cgil di Venezia. Alla fine di marzo, spiega il sindacalista, scadrà la proroga concessa dal provveditorato alle opere pubbliche e la garanzia sulla copertura finanziaria che garantirebbe alla stessa azienda Thetis il proseguimento delle analisi. «Nei mesi passati, senza nessuna interlocuzione con le organizzazioni sindacali si è tentato di esternalizzare il servizio che ora svolgono i lavoratori dei laboratori di Thetis ad Arpav - continua Pettenò - È di questi giorni la notizia di un sopralluogo avvenuto all’edificio "Lamierini", situato all’Arsenale di Venezia, da parte del provveditorato con la presenza del Consorzio Venezia Nuova e della stessa Thetis per verificare lo stato dei lavori in vista del trasloco previsto. Ne emerge che tutto ciò che doveva essere pronto per ora non lo è e come se non bastasse le criticità emerse destano preoccupazione per l’avvio delle attività».

Thetis insomma deve andare a svolgere le proprie funzioni altrove, ma i nuovi spazi non sono pronti. «Oltre al danno, la beffa - prosegue il segretario Filctem - Thetis mette in ferie forzate i lavoratori che si ritrovano a questo punto a dover pagare un prezzo che non hanno contribuito a causare. La situazione dimostra con quanta superficialità si sta gestendo il tema ambientale di un ecosistema delicato come quello lagunare. Siamo delusi e amareggiati. Vorremmo capire fino a che punto si riconosca l'importanza dell'operato di questi professionisti per la salvaguardia del sistema, e sapere se qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe capitare se le strutture ricettive e le attività restano bloccate dall'assenza di controlli. Nessuno è autorizzato allo sversamento nei canali senza autorizzazioni. Attendiamo risposte».