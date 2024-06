Proposte per un trasporto merci più efficiente. «Servono nuovi approdi al Tronchetto»

Confartigianato Venezia e Filt Cgil siglano un protocollo operativo «per risolvere, sviluppare e razionalizzare» l'annosa questione del trasporto merci nelle acque della laguna. A firmare sono stati Matteo Masat per la Confartigianato San Lio e Marcello Salbitani, in rappresentanza del sindacato: le due associazioni, in sostanza, si impegnano a lavorare assieme per trovare delle soluzioni concrete ai problemi logistici che danneggiano l'economia e l'ambiente della città.

Secondo Salbitani, la criticità principale è l'inadeguatezza delle postazioni dedicate alle imbarcazioni da trasporto, necessarie per rifornire di merci la città e i cittadini. «La nostra proposta - spiega - è di dotare la zona di carico/scarico del Tronchetto di nuovi pennelli per ormeggiare le barche che oggi attraccano sulle rive del centro storico: una soluzione che porterebbe molti vantaggi, come minore inquinamento e moto ondoso, visto che permetterebbe di fare stazionare le barche nello stesso punto dove effettuano il carico, senza la necessità di fare spostamenti da altri punti della città».

In pratica, verrebbe eliminato il tragitto dalle sedi delle società di trasporti fino al Tronchetto, dove la barca viene caricata delle merci da distribuire in città, e quello di ritorno. Questo, secondo i calcoli, porterebbe alla riduzione del 40% degli spostamenti. Le postazioni al Tronchetto, poi, migliorerebbero l'operatività del personale, che in gran parte proviene dalla terraferma. Non solo: così facendo «si libererebbero le rive del centro storico di molte delle barche da trasporto che oggi sono ormeggiate - fa notare Salbitani - migliorando anche la sicurezza nelle fasi di carico e scarico che, attualmente, spesso avvengono attraccando una barca al fianco di un'altra».

Si tratta di una proposta che, come spiega il sindacalista, «è rapida da realizzare e con un costo molto contenuto: basterebbero dieci pennelli per creare lo spazio di ormeggio necessario». Un primo passo per poi iniziare a ragionare su sistemi più avanzati, come l'implementazione di soluzioni tecnologiche per ottimizzare gli arrivi e le attività di scarico. «Quello che manca - fa presente - è un piano urbano della logistica, sul modello del Pums, per garantire una migliore programmabilità delle attività che, ricordo, costituiscono un servizio quotidiano fondamentale sia per gli abitanti sia per il mondo produttivo».

Il documento cita altri punti: l'inclusività di genere, agevolando l'inserimento delle lavoratrici; il coinvolgimento dei giovani, sensibilizzando anche gli istituti scolastici rispetto all'importanza di questo lavoro; un piano del traffico per razionalizzare lo scambio gomma-barca, «che oggi avviene esattamente come 60 anni fa, in modo caotico, inefficiente e senza il rispetto dei normali parametri di sicurezza e igiene»; e la necessità di arginare la piaga degli abusivi, frutto anche «di controlli troppo sporadici».

«Dai dati rilevati da uno studio sulla mobilità, e inclusi nel protocollo - aggiunge Matteo Masat di Confartigianato - emerge che che i trasporti abusivi rappresentano circa il 35% del totale delle movimentazioni e circa il 60% del totale delle imbarcazioni impegnate. Questi operatori, di fatto non in possesso dei titoli professionali, occupano i canali e le rive impropriamente, provocando una distorsione del mercato e gravi ripercussioni economiche nei confronti delle aziende che operano legalmente». Il protocollo, sottolineano le parti, è aperto anche ad ulteriori associazioni ed enti, sempre con l'obiettivo di indurre gli enti pubblici a rispondere a queste necessità.