Si rialza la Slim Fusina Rolling (ex Alcoa) di Marghera: c'è un investitore

La ditta produce semilavorati in alluminio e occupa circa 260 lavoratori a Venezia. Per la grave situazione di crisi ha avviato nei mesi scorsi una procedura concordataria. Ma forse può ripartire

Per l'ex Alcoa di Marghera, oggi Slim Fusina Rolling, c'è l’interessamento di un investitore industriale del settore per sostenere la società attraverso un progetto di valorizzazione e rilancio industriale. Lo ha detto oggi, giovedì 22 aprile, l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan al tavolo di Unità di crisi aziendali sulle condizioni attual dell'azienda, che versa in stato di difficoltà.

L’ex Alcoa produce semilavorati in alluminio e occupa circa 260 lavoratori e, in considerazione di una grave situazione di crisi, ha avviato nei mesi scorsi una procedura concordataria. All’incontro odierno la rappresentanza aziendale ha esposto i primi importanti risultati della gestione della crisi, annunciando l’interessamento di un investitore industriale del settore nel sostenere Slim Fusina Rolling attraverso un progetto di valorizzazione e rilancio industriale. «Seguiamo da sempre con attenzione le vicissitudini dell’ex-Alcoa e sembra un’ottima notizia che vi sia una nuova prospettiva industriale seria con un grande respiro internazionale – sottolinea Donazzan al termine dell’incontro - Le nostre maestranze sono state apprezzate per professionalità e competenza e noi, che non abbiamo mai smesso di credere in questo stabilimento e nella sua permanenza a Marghera. Seguiremo con grande attenzione l’evoluzione del percorso per essere utili in un momento di grande trasformazione». «È un segnale importante per il territorio di Marghera – conclude l’assessore regionale - che risponde così alla sua vocazione industriale ed è una concreta risposta alla crisi generata dalla pandemia. Obiettivo ultimo è quello di traghettare fuori dalle difficoltà questo importante stabilimento Slim Fusina Rolling per rilanciarlo anche con il contributo del Mise».