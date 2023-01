Volksbank, sale il punteggio del profilo ambientale

A circa un anno dall’ottenimento della valutazione Esg di S&P Global Ratings, l’agenzia ha rivisto ed innalzato il punteggio complessivo di Volksbank da 66 a 67. Un segnale positivo, poiché la banca si avvicina ulteriormente alla media registrata su scala mondiale ed Emea.

L’analisi di S&P Global Ratings si focalizza sulla capacità di un’azienda di gestire l’esposizione a rischi ambientali, sociali e di governance e di far fronte alle sfide a lungo termine. «L’incremento del punteggio totale - commenta Manuela Miorelli, responsabile innovazione e sostenibilità di Volksbank - è un ulteriore segnale della bontà delle azioni finora intraprese, che hanno avuto l’obiettivo di restituire un valore aggiunto al territorio, alle aziende ed alle persone. Per noi questo rappresenta un nuovo punto di partenza da cui migliorare costantemente le nostre performance in tutti e tre gli ambiti coinvolti, quello ambientale, sociale e di governance».

«La revisione - si legge nella motivazione di S&P Global Ratings - deriva dal riconoscimento dei progressi compiuti dalla banca nell’integrare i fattori ambientali nelle sue attività, con particolare riferimento all’introduzione dell’Esg evalution tool e all’intenzione della banca di eseguire stress test climatici per ottenere una migliore comprensione delle sue esposizioni al rischio fisico e di transizione. Positivo anche il continuo e forte legame della banca con le comunità locali e l'obiettivo di aumentare ulteriormente la quota di mutui green nel suo portafoglio».

Il rating Esg di S&P Global Ratings è stato selezionato come miglior strumento di valutazione Esg agli Environmental finance awards del 2022. La valutazione completa è disponibile al link www.spglobal.com.