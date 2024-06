Ogni giorno il Veneto produce 538 milioni di euro di Pil, convenzionalmente misurato attraverso la somma dei beni e dei servizi finali generati in un determinato arco temporale. Questi 538 milioni corrispondono a quasi 111 euro di Pil al giorno per ogni cittadino veneto, neonati e ultra centenari compresi, a fronte di un dato medio italiano di 99 euro pro capite.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Come fa notare l'ufficio studi della Cgia di Mestre, «le differenze regionali sono evidentissime»: se in Trentino Alto Adige il Pil giornaliero per cittadino è pari a 146 euro, in Lombardia è di 131,8, in Valle d’Aosta 130,1, in Emila Romagna 118,9 e in Veneto 110,8. Per contro, in Campania il Pil pro capite al giorno è di 63,4 euro, in Sicilia 60,1 e in Calabria 57,9.

Secondo l'associazione, l'Italia sconta un gap importante con gli altri Paesi dell'Unione europea, soprattutto con quelli del Nord. In Lussemburgo, ad esempio, la ricchezza giornaliera per abitante è di 336 euro, in Irlanda 266, in Danimarca 179, nei Paesi Bassi 164, in Austria 149, in Svezia 145 e in Belgio 140. Tra i 27 Paesi dell’Unione, ci collochiamo al 12° posto.

Perché si è arrivati a questo dato? «In primis va sottolineato che i Paesi con pochi abitanti - dicono dalla Cgia -, ma con una presenza importante di attività finanziarie, presentano tendenzialmente livelli di ricchezza nettamente superiori agli altri». In secondo luogo, non ci si può dimenticare che l’Italia e anche il Veneto sono realtà che non dispongono più di grandissime imprese e di multinazionali, ma sono caratterizzate da un sistema produttivo composto quasi esclusivamente da micro e Pmi ad alta intensità di lavoro «che, mediamente, registra livelli di produttività non elevatissimi, eroga retribuzioni più contenute delle aziende di dimensioni superiori, condizionando così l’entità dei consumi, con livelli di investimenti in ricerca e in sviluppo inferiori a quelli in capo alle grandi realtà produttive».