Il Veneto è la regione che ha fatto più ricorso al Superbonus

Il Veneto è la regione italiana che più di qualsiasi altra ha fatto ricorso al Superbonus per efficientare il proprio patrimonio residenziale. Secondo i dati eleborati dall'ufficio studi della Cgia di Mestre, a fronte di 59.588 asseverazioni depositate presso l'Enea (l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), l’incidenza di questo numero sul totale delle unità abitative presenti nel territorio è stato pari al 5,6 per cento. Nessun’altra regione ha registrato una percentuale superiore, mentre il dato medio nazionale si aggira attorno al 4,1%.

Nonostante questo primato, la spesa in capo allo Stato per ogni intervento effettuato in Veneto è tra le più basse del Paese, con un investimento medio pari a 194.896 euro. Solo Sardegna e Toscana - rispettivamente con 187.413 e 182.930 euro - hanno registrato degli importi inferiori. La media nazionale, invece, ha superato i 247mila euro. «In linea generale - spiegano dalla Cgia -, possiamo affermare che i proprietari di immobili in Veneto sono stati i più solerti a utilizzare questo bonus, anche se il valore economico medio degli interventi portati a detrazione è stato tra i più contenuti del Paese».

La Cgia di Mestre ha espresso da sempre forti critiche in merito al Superbonus, e continua a ribadirle, sostenendo che sarebbe stato meglio investire negli alloggi pubblici. A livello nazionale il Super Ecobonus 110 per cento è costato alle casse pubbliche 122,6 miliardi di euro di detrazioni fiscali. «e se lo Stato, anziché finanziare quasi esclusivamente l’edilizia privata, avesse investito queste risorse (pari a oltre 6 punti di Pil) per realizzare alloggi pubblici ad un costo ipotetico di 100mila euro cadauno, potremmo contare su 1,2 milioni di nuove unità abitative», precisano dall'ufficio studi. Pertanto, «in linea puramente teorica - proseguono - avremmo potuto demolire tutte le 800mila case popolari presenti in Italia, molte delle quali versano in condizioni fatiscenti, e ricostruirle con tecniche innovative e con classi di efficienza energetica elevate». E grazie a questa operazione, potremmo disporre di 400mila alloggi pubblici in più di quanti se ne contino adesso.

«La nostra è una provocazione - aggiungono da Chia -, tuttavia dà l’idea di come, attraverso il Superbonus, lo Stato abbia speso con una certa "leggerezza" una cifra ingentissima destinandola soprattutto alle persone più danarose. Lo vedremo in seguito: questo importo, nella stragrande maggioranza dei casi, è andato a beneficio di proprietari di unità abitative private con disponibilità economiche tali da poter farsi carico di gran parte dei costi di efficientamento edilizio/energetico sostenuti in questi ultimi anni. Questo provvedimento, inoltre, rischia di non raggiungere nemmeno gli obiettivi di efficienza energetica di lungo periodo, che per essere conseguiti richiederanno interventi continuativi anche nei prossimi anni».