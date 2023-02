Volksbank, anche nel 2022 utile netto e dividendo in crescita

Il Cda ha approvato i risultati annuali, con un utile netto di oltre 75 milioni di euro pari a 1,58 euro per azione, che porta ad una redditività (RoTE) al 9,6%. Il patrimonio netto tangibile sale a 846 milioni di euro, pari a 17,7 euro per azione. Il Cda proporrà all’assemblea soci un dividendo in ulteriore crescita a 0,62 euro