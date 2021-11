Volksbank ottiene la certificazione per le iniziative di conciliazione famiglia-lavoro

Giovedì Volksbank ha nuovamente ottenuto il certificato "audit famigliaelavoro" dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Camera di Commercio di Bolzano. In questo modo la Banca ha raggiunto il livello più alto dell’Audit, ricevendo un riconoscimento particolare.

La certificazione viene assegnata alle aziende nelle quali è affermata la consapevolezza a favore della famiglia e la cui politica del personale promuove un buon equilibrio tra famiglia e lavoro. Per Volksbank la conciliazione tra famiglia e lavoro e la tutela delle diversità sono sempre stati temi prioritari: per questo motivo 10 anni fa la Banca ha deciso di partecipare a questa certificazione e da allora lavora allo sviluppo di varie misure di questo tipo. Già nel 2011 era stata premiata con una certificazione, che ora è stata nuovamente confermata. «Il fatto che siamo una delle poche aziende in Alto Adige ad aver ricevuto il più alto riconoscimento di audit famigliaelavoro è la conferma della bontà del percorso che abbiamo intrapreso con lungimiranza negli ultimi 10 anni insieme ai nostri collaboratori», afferma Christian Unterkircher, responsabile delle risorse umane.

Un processo in continua evoluzione, perché Volksbank si è prefissata obiettivi ambiziosi anche per il futuro: «Le sfide che le famiglie devono affrontare sono in continuo mutamento e noi vogliamo impegnarci per un equilibrio sempre migliore tra lavoro e vita privata e per trovare soluzioni adeguate. In futuro la grande sfida a cui le famiglie dovranno fare fronte sarà l’invecchiamento della società e quindi la conseguente necessità di curare i familiari anziani», sottolinea Unterkircher.

Quali sono le possibilità offerte ai collaboratori?

Il risultato del processo, durato diversi anni, è un’ampia offerta di servizi a favore dei collaboratori, ad esempio: