Nasce WeYou, unione di quattro grandi aziende di vending

Dalle Dolomiti alla laguna di Venezia, passando per il Garda. Nasce in questo ampio territorio una delle realtà più significative del vending. Si chiama WeYou ed è nata dall’unione di quattro affermate aziende del settore oggi operanti in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Tra queste anche Scattolin Distribuzione automatica di Noale. Operativa dal 1° gennaio 2023, la nuova società è stata presentata sabato 21 gennaio, nel corso di un incontro che ha visto riuniti, alle cantine 1925 Monteci di Pescantina (Verona), gli oltre 150 dipendenti coinvolti.

WeYou srl prende origine dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori a capo di quattro storiche realtà già presenti sul mercato del vending: Aesse Service, Automatic Service (operative in Trentino AA), ZaVa (operativa in Lombardia) e Scattolin, radicata in Veneto. Una scelta che i soci – Pio Lunel, Gianluca Maracci, Mario Mattiazzo, Dino Cancelli, Vittorio Rizzoli, Sabrina e Davide Zanoni, Vanda Cenedella, Giorgia e Massimo Scattolin - spiegano con queste parole: «Abbiamo deciso di aggregarci per fare tesoro dell’esperienza e del know-how delle nostre quattro imprese: uniti, diamo vita a una nuova unica grande realtà, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio ai clienti. Altro obiettivo è coniugare la flessibilità e la velocità, tipiche delle Pmi, con la forza e la solidità di un’azienda strutturata». Principio condiviso sarà la sostenibilità, dalla gestione efficiente dell’energia e dei magazzini all’interno dell’azienda, all'impatto dei trasporti, fino alla scelta dei prodotti alimentari e alla gestione dei rifiuti nell’ottica di un’economia circolare.

La nuova società, che si presenta sul mercato forte di oltre 7mila distributori automatici istallati e un parco di oltre 120 automezzi in dotazione, opererà attraverso le sue sedi presenti a Castiglione delle Stiviere (Mantova), Trento/Lavis (Trento), Ville di Fiemme (Trento), Laives (Bolzano) e Noale. Essa è associata a Euro Group e Confida.

Nel board da segnalare la presenza di due donne, novità per un comparto, quello del vending, fino ad oggi in mani prevalentemente maschili. E avranno ruolo operativi importanti: Sabrina Zanoni si occuperà di acquisti e comunicazione, Giorgia Scattolin di risorse umane, miglioramento continuo e sostenibilità.