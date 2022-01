Zona logistica speciale, Zaia trova certezze nel ministro Carfagna

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha sottoscritto oggi a Roma insieme al ministro per il Sud Mara Carfagna il protocollo d’intesa per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zla) Porto di Venezia- Rodigino. «È un passaggio importante, voluto dal territorio – commenta Zaia -. Con la firma di questo protocollo si va a concretizzare un'operazione che riguarda tutta la zona della portualità del veneziano e del rodigino. Le stime indicate nel Piano di sviluppo strategico parlano di un potenziale aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell’export del 40% e dell’8,4% del traffico portuale con investimenti economici di 2,4 miliardi di euro nell’arco di un decennio».

La sottoscrizione del Protocollo d’intesa fa seguito all’invio del 6 agosto 2021 al presidente del Consiglio della proposta di istituzione della Zls corredata del Piano di sviluppo strategico. È stata, quindi, avviata la fase di negoziazione e sono state attivate le interlocuzioni tra gli uffici del ministero per il Sud e quelli della Regione del Veneto. Con l'intesa le parti si impegnano a coordinarsi e a collaborare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, per la rapida istituzione della Zls Porto di Venezia-Rodigino, fissando anche i tempi di realizzazione.

L’accordo prevede, infatti, l’impegno da parte del ministro per il Sud dalla Regione del Veneto di verificare entro 90 giorni dalla sottoscrizione del protocollo lo stato di attuazione delle procedure, ed entro i successivi 180 giorni lo stato di avvio della Zona logistica semplificata. «Sono felice e soddisfatto - commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato - perché la firma di questo accordo è il coronamento di un percorso condiviso con il territorio che darà la possibilità a zone come quelle di Porto Marghera e del Polesine di avere una prospettiva di crescita davvero solida e significativa. Voglio ringraziare chi ha lavorato per questo risultato, in primis il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, con cui abbiamo avviato i primi confronti, le associazioni di categoria, i Comuni, la Camera di Commercio di Rovigo e Venezia che ci ha aiutato a redigere il piano industriale e tutti quelli che hanno collaborato. Il Veneto merita questa attenzione, anche perché essendo una delle locomotive economiche del paese, ogni elemento in più che si dà a questo territorio per continuare a crescere è un aiuto a tutto il Paese».