Torna la 100 chilometri per Gianca 2022

Anche per il 2022 torna l’appuntamento con la “100 chilometri per Gianca”, la camminata solidale non competitiva organizzata da Kardines associazione sportiva dilettantistica di Mirano. La manifestazione si svolge ogni anno ed è dedicata a “Gianca”, soprannome di Giancarlo Volpato, che quando ancora era ragazzo, durante una partita di rugby, fu colpito da un grave infortunio che lo costringe da tanti anni a convivere con la tetraplegia. “La Colonna”, associazione lesioni spinali Onlus creata proprio da Gianca a sostegno di tutti i malati di lesioni spinali, nasce per finanziare la ricerca scientifica sulle cure della malattia, alleviare le difficoltà derivanti dalla stessa, promuovere iniziative sociali e attività di beneficenza.

Le tappe

Lo scopo della “100 chilometri per Gianca” è raccogliere fondi, promuovere e far conoscere “La Colonna” e tutte le importanti iniziative ad essa collegate. La sesta edizione di questa manifestazione avrà luogo il 14 e 15 maggio, e quest’anno cambierà format: si svolgerà infatti come “Staffetta Non Stop” (giorno e notte) in cui vari gruppi di Walkers si daranno il cambio nei vari tratti del percorso. Un particolare importante e simbolico: il testimone da consegnare al passaggio delle tappe sarà una palla da rugby, in onore a Gianca e alla sua associazione. L’orario della partenza è fissato alle 8 di sabato 14 maggio e terminerà nel primo pomeriggio di domenica 15 maggio. Il percorso è diviso in 7 tappe con difficoltà e lunghezze diverse. La partenza è prevista dal tempio del Canova di Possagno (Treviso), e attraversando le colline di Asolo, il gruppo di camminatori percorrerà il sentiero degli Ezzelini fino a Castelfranco Veneto, passerà per Campodarsego, Pontevigodarzere, Limena, lambirà Padova giungendo sino a Strà e a Dolo, per terminare a Mirano, sede delle associazioni La Colonna e Kardines.

La solidarietà

Una sfida fisica e allo stesso tempo solidale che si snoderà lungo i sentieri, le colline, i fiumi e le pianure del meraviglioso territorio del Veneto. Saranno circa 30 ore di cammino senza sosta, dove la fatica e le avversità saranno ostacoli da superare con la forza, il coraggio, lo spirito di sacrificio e l’incoraggiamento reciproco, come quelli dimostrati da Gianca nel corso della vita. Questo evento infatti non è solamente di un prova sportiva, ma rappresenta un momento di solidarietà, di affetto e partecipazione che procura importanti momenti di meditazione ed è considerato da tutti i partecipanti come una grande possibilità, un momento di crescita, una rara occasione per riflettere e imparare ad apprezzare sentimenti come amicizia, lealtà, fiducia, empatia, rispetto.

Le associazioni

Kardines che oggi conta più di 200 associati, è presente nel territorio del Miranese e della Riviera del Brenta, e svolge attività sportive di Nordic Walking e Power Walk, con allenamenti e camminate a cadenza settimanale, promuovendo la cultura di un camminare contemplativo, a contatto con la natura e un patrimonio storico culturale di cui a volte non siamo nemmeno a conoscenza. L’associazione sportiva è anche tra i fondatori del gruppo Vic, “Venezia in cammino”, che riunisce in obbiettivi comuni diverse associazioni di Nordic Walking e del camminare nella Città Metropolitana di Venezia.