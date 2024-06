Amoroso, Articolo 31, Gemelli Diversi e tanti altri: chi canterà al 105 Summer Festival

Risale a tre settimane fa l'annuncio di una tappa del 105 Summer Festival al Parco San Giuliano di Mestre, ora è ufficiale anche la line up. Venerdì 21 giugno si alterneranno sul palco alcuni dei nomi più in vista del panorama musicale italiano. Ecco di seguito l'elenco completo:

105 Summer Festival a San Giuliano: la line up

Alessandra Amoroso, Articolo 31, Baby K, Boro, Bresh, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Ghali, Kaput, LDA, Leo Gassman, Lil Jolie, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Shade, Silent Bob & Sick Budd, Sophie and The Giants e The Ramona Flowers.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'evento, gratuito, si aggiunge alla già ricca offerta di concerti estivi a Venezia e Mestre. Lo scopo dell'iniziativa è offrire a tutti la possibilità di godere della musica più ascoltata del momento in modo del tutto gratuito. Presenteranno i concerti, introdotti da un dj set, due conduttori dell’emittente: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.