Stasera il 105 Summer Festival a San Giuliano. Sorpresa last minute: ci sarà anche Emma

Ci saranno i principali attori della scena musicale italiana contemporanea, questa sera, al 105 Summer Festival in programma dalle 20.30 - e non dalle 21 come annunciato - al parco San Giuliano di Mestre. Tra i tanti, si alterneranno Alessandra Amoroso, gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Gaia, i Gemelli Diversi, Ghali, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rocco Hunt. Ma ci sarà anche una sorpresa dell'ultimo minuto, sicuramente gradita a molti fan: sul palco, infatti, si esibirà Emma.

A testimoniare quanto il maxi concerto fosse atteso, la velocità con la quale sono andati completamente esauriti i 20mila biglietti gratuiti messi a disposizione dall'organizzazione. Le eventuali ultime disponibilità - si legge sul sito VeneziaUnica - vengono messe online continuamente. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 14, e nell'attesa dell'inizio dell'evento, i partecipanti potranno fruire di aree food e intrattenersi con l'animazione e la musica garantite per tutto il pomeriggio.

Strade chiuse e parcheggi per l'evento

Per l'occasione, il Comune di Venezia ha emanato un'ordinanza che regola la viabilità nell'area, ricalcando la formula già impiegata lo scorso anno in occasione del maxi concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: saranno chiuse al traffico tutte le strade adiacenti a parco San Giuliano, oltre alle vie Forte Marghera, Vespucci e viale San Marco, tutte riservate ai veicoli dei possessori di biglietto. Sarà inoltre vietato sostare con i mezzi nelle aree di parcheggio Porta Rossa, Porta Blu e Porta Gialla.

I parcheggi saranno collocati lungo queste strade e anche sul lato Marghera, al PalaExpo e nel park di via dei Petroli; altri parcheggi per gli spettatori muniti di biglietto saranno disponibili a Forte Marghera, all’ex mercato ortofrutticolo di via Torino e al Taliercio. L'organizzazione consiglia di arrivare per tempo, tra le ore 12 e le 15. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Venezia Unica. È possibile prenotare il ticket parcheggio per auto, moto e biciclette con anticipo sulla piattaforma Parkforfun.

Un'ulteriore ordinanza del sindaco di Venezia è in vigore per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza. In particolare, dalle ore 12 di oggi, venerdì 21 giugno, e fino alle ore 3 di sabato 22 giugno, nell'area del concerto è vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici, così come l'introduzione di bottiglie in vetro o di plastica con tappo, oltre che di lattine. Il divieto è esteso all’utilizzo e alla detenzione di spray al peperoncino e simili. Inoltre, nel raggio di un chilometro dal perimetro del parco di San Giuliano e nei parcheggi è vietata l’attività di compravendita di biglietti.

L'ordinanza dispone anche il divieto di ormeggio di imbarcazioni presso la riva del Canale Scaricatore alle Rotte, fino al Forte Manin, lato parco di San Giuliano, dalle ore 00.05 di venerdì 21 giugno fino alle ore 7 di sabato 22 giugno. A partire dalle ore 8 del giorno del concerto e fino alle ore 7 del giorno successivo è inoltre vietato l'accesso all'area dell'evento se non si è in possesso del biglietto.