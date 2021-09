Veleziana 2021: a Venezia uno spettacolo di vele spiegate in bacino di San Marco

Orario non disponibile

Venezia si prepara ad ospitare la quattordicesima edizione della Veleziana, il prossimo 17 ottobre 2021. Si tratta dell'unico appuntamento velico al mondo che permette ai regatanti di giungere a vele spiegate nel bacino di San Marco.

La Veleziana, classica regata organizzata dalla Compagnia della Vela, si snoda su un percorso che parte dal mare davanti al Lido di Venezia e si conclude in laguna davanti a piazza San Marco. Non solo una kermesse, ma una regata che richiede tattiche particolari proprio perché si svolge in ambienti e condizioni molto diversi: passaggio dal mare alla laguna, con le sue correnti, strettoie e salti di vento. Immancabile l'aspetto spettacolare, che amplifica il forte legame fra lo sport della vela con Venezia e la sua centralità nel panorama nautico dell'Adriatico.

A corredo del fine settimana di vela di metà ottobre, quest'anno una delle novità sarà la maggiore partecipazione dei "Maxi", dato che due giorni prima si concluderà a Venezia la regata "Two Cities One Sea", riservata a questa classe. Una sfida che parte da Trieste e si conclude a Venezia (organizzata dal triestino Yacht Club Adriaco, in collaborazione con la Compagnia della Vela di Venezia e il Salone Nautico di Venezia). Infine, venerdì 15 si terrà la "Coppa Compagnia della Vela", riservata alle imbarcazioni classe Sb20, che saranno poi impegnate anche a competere nella Veleziana.

