Al Teatro a l’Avogaria l'irresistibile comicità di Davide Sberna

Appuntamento con il ciclo di stand up comedy, la comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto. Sabato 16 dicembre, alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia, va in scena “21 e 42” di Davide Sberna.

Uno spettacolo che racconta della sua vita, della sua travagliata esperienza scolastica, del mondo del lavoro, del rapporto con i genitori, con gli amici e con l'infanzia, dei suoi sogni mai realizzati. Frenetico ed energico, Sberna cerca di creare una comicità spiazzante a tratti ma coinvolgente. Alterna sul palco freddure e monologhi nei quali parla di sé, delle sue esperienze, opinioni, debolezze e contraddizioni e del suo straordinario successo con le donne. Il tutto inzuppato nella splendida società che lo ha forgiato come perfetto esempio di maschio bianco etero inadeguato, indeciso, immaturo ma tanto ben educato. "21e42" è il risultato di anni di poltiglia culturale postmoderna tramutati in un'ora di parole da colui che in questa poltiglia ci sguazza e ci sguazzerà come nel disagio che tanto lo contraddistingue.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.