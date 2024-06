Mostre, eventi e aperture straordinarie: il 22 giugno è l'Art Night 2024

È stata presentata queusta mattina in Aula Morelli, palazzo Malcanton-Marcorà (a Ca' Foscari) la tredicesima edizione di Art Night Venezia. L’iniziativa, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell’arte europee, tra le più attese in città, ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia e con il patrocinio della Regione del Veneto, si terrà quest'anno il 22 giugno e offrirà agli appassionati dell’arte e della cultura un’occasione unica di visita e divertimento, appunto, in notturna.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono intervenuti il prorettore di Ca' Foscari Antonio Marcomini, l'assessora del comune di Venezia con delega all'Università Paola Mar, la direttrice scientifica di Art Night Silvia Burini e la coordinatrice di Art Night Angela Bianco. «Art Night è un esempio ecclatante di public engagement da parte dell’Università Ca’ Foscari» ha sottolineato il prorettore Marcomini. «Art Night è un prototipo di come una città come Venezia può far lavorare in sinergia le istituzioni e la città. Ci saranno più di 145 istituzioni coinvolte per centinaia di eventi, concerti, sedi aperte, musei visitabili. Il programma quest’anno è davvero un viaggio, un viaggio nell’arte» ha affermato Silvia Burini.

Il programma è effettivamente ricchissimo e coinvolge molte decine di istituzioni e realtà veneziane, dai cinema alle accademie, dai musei a gallerie e padiglioni della Biennale. Si va dalle aperture straordinarie di mostre e esposizioni, la maggior parte fino alle 22, a proiezioni e dibattiti ad hoc pensati per l'Art Night. Ci sono gli atelier aperti all'Accademia delle Belle Arti, presentazioni di libri, laboratori, performance. E poi concerti al Conservatorio, il cinema a 3 euro ad Astra, Giorgione, Dante e Rossini, e tante altre attivitià, alcune delle quali inizieranno dal pomeriggio, altre finiranno a notte fonda. Il programma completo è qui.

A Ca' Foscari, cuore dell'evento, una ricca serie di attività intorno alla mostra "Uzbekistan, avanguardia nel deserto" in corso alla sede centrale, tour e proiezioni di videoarte. Si inizierà con la proiezione su grande schermo della video introduzione alla mostra “Uzbekistan: l’Avanguardia nel deserto”, seguito da una performance audio visiva site specific “La lingua delle Avanguardie” con Paolo Nori, scrittore, traduttore, critico, e con Improvvisazioni. Traduzioni musicali dall’Avanguardia Orientalis con l’Ensemble Musicafoscari.

Tra le novità di quest’anno la Sleepless Video Art Night una notte intera, a partire dalle 24, che Ca’ Foscari dedica all’arte digitale aprendo le porte dello storico Auditorium Santa Margherita alle 00.30, per iniziare le proiezioni all’1.00 fino alle 6.30 del mattino. Altre due mostre cafoscarine saranno visitabili per l’occasione: “ANY WAR ANY ENEMY” di Lena Herzog (aperta fino a luglio 2024), ospitata presso la Tesa 1 di CFZ, Ca’ Foscari Zattere che presenta al pubblico gli ultimi lavori di Lena Herzog, fotografa e artista americana multidisciplinare e concettuale e “CYFEST15 International Media Art Festival: Vulnerability, Venice” (fino a luglio 2024) presso GAD-Giudecca Art District, che si concentra sull’immaginazione di nuove prospettive riguardo all’apparente (anti)fragilità del corpo umano e non umano, degli ambienti bio e cibernetici, delle storie e dei futuri, degli incontri e delle relazioni con il mondo in transizione.