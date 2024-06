Azzurra Music celebra 30 anni di attività con una grande festa al Toniolo

Il 31 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre si terrà la serata di gala "La musica è Azzurra: 30 anni in una notte", un evento unico e gratuito per celebrare la musica, organizzato da Azzurra Music, storica etichetta veneta e una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane, che ha pubblicato Patty Pravo, Dodi Battaglia, Al Bano, Riccardo Fogli, Grazia Di Michele, Rettore e molti altri grandi artisti, in occasione dei 30 anni di attività nel campo della produzione e diffusione di musica registrata.

Sarà una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica, fortemente voluta dall’etichetta per ringraziare i suoi collaboratori, gli artisti, gli addetti ai lavori e il territorio che in questi anni l’hanno vista crescere. Dalla lirica alla musica classica, dal pop, al rock, al jazz, al rap, al reggae: non c'è genere musicale che non abbia trovato in Veneto il luogo adatto in cui svilupparsi e farsi conoscere al grande pubblico, caratteristica che è stata intercettata da Azzurra Music fin dagli inizi degli anni ‘90. Il link per prenotarsi gratuitamente sarà disponibile da settembre. Radio Partner dell'evento è Radio Company.

L'appuntamento è pianificato in collaborazione con la Regione Veneto, la partecipazione della Città di Venezia e l'intervento di Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. È prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell'etichetta, con il supporto operativo del Teatro Toniolo.

«La partecipazione delle istituzioni, siamo convinti, è un forte segnale di attenzione e incoraggiamento alla scena culturale e artistica e ai loro protagonisti - spiega il presidente di Azzurra Music, Marco Rossi - Nella grande festa del 31 ottobre, ripercorrendo la nostra storia, vorremmo omaggiare gli attori di questo percorso: artisti, musicisti, tecnici, dipendenti e collaboratori interni ed esterni all'etichetta che ci hanno portati fino a qui».