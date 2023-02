Al Toniolo la prima nazionale di “40 e sto”, lo spettacolo di Andrea Delogu

Andrea Delogu parte da Mestre con il tour del suo nuovo spettacolo 40 e sto: l’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice debutta in prima nazionale venerdì 24 febbraio (ore 21.00) al Teatro Toniolo per la rassegna "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23".



40 e sto è un “manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale”, un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri, auto, fogli di giornale, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.



In questo sorprendente viaggio, Andrea si metterà a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Sorpresa dall’approccio e dalle aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi. Trasversale, pungente, stravagante. Andrea Delogu non le manda a dire. E ce n’è per tutti, giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time.

Chi è Andrea Delogu

Andrea Delogu è conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice e scrittrice. Da giovanissima studia recitazione, canto e dizione. Inizia la sua gavetta in radio e debutta in tv nel 2002 nello show di Italia 1, Mai Dire Domenica, come Letteronza al fianco del Mago Forest. Nel 2004 è una delle ragazze del reality saportivo Campioni, il sogno. Conduce inoltre dal 2014, per tre edizioni, il programma Stracult e nel 2015 il programma calcistico Il processo del lunedì. Da lì inizia una carriera fatta di successi e conduzioni importabti, come One Love Manchester, Parla Con Lei, i Nastri D’argento. Nel 2018 viene chiamata da Renzo Arbore per Indietro tutta! 30 e l’ode e l’anno dopo Guarda… Stupisci, entrambi in prima serata su Rai 1.

Andrea Delogu ha condotto insieme all’attore Giovanni Scifoni l'evento #seguimi organizzato dalla CEI in piazza San Pietro a Roma il giorno di Pasquetta 2022, alla presenza di Papa Francesco. Insieme a lei sono saliti sul palco Blanco e Matteo Romano.

Nell’estate 2022 ha condotto assieme a Stefano De Martino l’evento musicale Tim Summer Hits su Rai Uno.

Conduce il programma Tonica su Rai 2, tutti i martedì in seconda serata. Al suo fianco ha voluto il giovane TikToker Gabriele Vagnato. A febbraio 2023 Andrea Delogu ha condotto Prima Festival, programma che ha aperto le serate di Sanremo 2023 con gli Autogol e Jody Cecchetto.