All’auditorium Lo Squero il concerto dell’orchestra balcanica BGKO

Nell’ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival, l’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini all’Isola di San Giorgio Maggiore ospita sabato 24 giugno (ore 19.30) la BGKO – Barcelona Gipsy balKan Orchestra, un ensemble di sette elementi provenienti da diversi paesi (Spagna, Italia, Grecia, Francia, Serbia e Ucraina) che interpreta in uno stile raffinato ed impeccabile la musica tradizionale di Balcani, Medioriente e coste del Mediterraneo.

Con l’album “Nova Era” ha riaffermato di essere una delle band più acclamate per la loro interpretazione unica della musica tradizionale, nel rispetto della tradizione ma con una costante attenzione al tempo presente. Dall’eterno classico del Nord della Macedonia “More Sokol Pie” al folklore siciliano di “Cu Ti Lu Dissi”, è possibile apprezzare il loro tocco personale. Un suono unico formato dalle varie influenze artistiche dei suoi membri. Timbri e consistenze sonori sono mixati in maniera impeccabile, al servizio di ogni brano, sia quando evocano emozioni che quando trascinano con il ritmo in una trance frenetica.