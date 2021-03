A 1600 anni dalla "Primavera di Venezia"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La leggenda narra che 1600 anni fa, esattamente il 25 marzo 421 fu fondata questa incredibile città.

Il primo insediamento non fu in quella che oggi è Venezia, ma più a nord, in un’isola della laguna chiamata Torcello.

Tuttavia la prima area a svilupparsi fra le isole del “grande pesce” che costituiscono l’odierna Venezia è stata la zona di Rialto, in particolare la riva e l’isola destinata ai mercati, che venne scelta appositamente per le sue caratteristiche fisiche, e ben si adattava ad essere un luogo di scambio di merci, ricco di colori, odori, linguaggi e culture diverse.

E’ qui che si concentra l’attenzione di questa passeggiata guidata a passo lento: Rialto e i suoi dintorni con l’insieme delle rive, campi, edifici del mercato.

La passeggiata inizia alle ore 10 (ritrovo ore 9.45 per la consegna delle radio) davanti alla Stazione Santa Lucia, ci sposteremo subito sul lato opposto, al di là del Canal Grande, percorreremo le calli, i ponti e i campi meno frequentati dai turisti per raggiungere “l’insula realtina”, cuore della Venezia Medievale. La storia millenaria del mercato, delle botteghe e dell’artigianato, ma anche le trasformazioni avvenute fino ai giorni nostri ci accompagneranno lungo la nostra esplorazione.

Per chi desidera, termineremo il tour con una degustazione di cicchetti (facoltativa) in uno o più bacari attorno alla zona dei mercati.

La visita guidata termina alle ore 12 (degustazione esclusa).



INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A

prenotazioni@voxartes.it oppure Tel. 351 5418518

Per l'accessibilità del percorso vi invitiamo a contattarci

Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme COVID19

Previsto l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti

Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti"