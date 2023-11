A Noventa di Piave l’evento "A caccia di Lumiere" per rivivere l’importanza del fuoco nell’evoluzione umana

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare. Prosegue “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il festival organizzato da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che, sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei, celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Sabato 11 dicembre, a Noventa di Piave alle ore 18.00, l’area golenale del fiume Piave diverrà il palcoscenico dell’evento "A caccia di Lumiere": un incontro che farà rivivere l’importanza dell’elemento fuoco nell’evoluzione della storia dell’uomo di ieri e oggi che si realizza abbinando conoscenza e ritualità, riproducendo uno scenario cerimoniale dove l'elemento, fatto dono agli uomini, diventa forza per superare le paure legate all’oscurità e assaporare così la sua luce benefica, fonte di calore e forza rigeneratrice. Un lungo cammino: dal mito di Prometeo a un fuoco di comunità, il “Panevin”

Alle 18:00, nella golena del Piave, i partecipanti saranno radunati in cerchio e al centro sarà posto un braciere per poter successivamente accendere il fuoco. Durante la serata saranno presenti: alcuni cantastorie, un esperto mangiafuoco e una scuola di danza. Dall’area golenale il gruppo si sposterà negli spazi dell’oratorio San Luigi, dove si svolgerà il rito del Panevin e una degustazione di pietanze tipiche. A ogni partecipante sarà consegnato a ricordo della serata una brochure con i testi letti e recitati. L’evento è gratuito. È gradita la prenotazione al numero 339 787 3392 (anche whatsapp) o iscrizioni@proloconoventadipiave.it.