A Caorle il 12 e 13 settembre c'è Bic 2020, il festival dedicato a cosplay, comics and games

Arriva a Caorle (Venezia) “Bic 2020” l'evento Comix, Cosplay and Games di fine estate. Appuntamento quindi per questo weekend nei giorni di sabato 12 e domenica 13 settembre negli ampi spazi del villaggio San Francesco.

Due giorni di puro divertimento per tutti: per i più grandi ci saranno i manga, i videogame che hanno fatto storia ed i cartoon di sempre. Per i più giovani spazio a cosplayer da tutta Italia, mega robot ed il gaming di ultima generazione. Il Presentatore ufficiale di BiC 2020 è Luis Guglielmero, il sosia italiano di Johnny Depp, che condividerà i vari stage assieme a Claudia Onisto e Alessandro “Thaurwath”Ahrens. Sabato da non perdere alle 20.00 la gara di Cosplay. Sempre Sabato, alle 17.00, è prevista la conferenza su come realizzare un Cosplay a cura di Cosplay x Life e Prizmatec Cosplay. Mentre domenica alle 11:30 Workshop di Disegno Manga a cura del Mangaka James Loyd.

L'evento è stato suddiviso in specifiche aree tematiche. Nell'anno del 35esimo compleanno del mitico Super Mario Bros da non perdere, ad esempio, l'area dedicata ai retro-game (i videogiochi del passato) con le retro-console e i mitici cabinati anni 80 e 90. Interessante anche l'area expo con fumetti, libri, action figures, accessori cosplay, oggetti da collezione; l'area Fantasy con il temibile Boia di Noale, annesso spazio photoset, angolo divinazione ed espositori a tema; area Sci-Ficon il Tunnel della Discovery di “2001 Odissea nello Spazio”; l'area Esibizioni con spade laser a cura di Ludosport Veneto e Ludosport Friuli e Laser tag a cura di Ombre Lasertag; area Japan con l’Associazione Ochacaffè, le Maid Cafè, il K-pop, j-pop; area Mostre e Artis Alley con artisti, disegnatori, l'esposizione delle Creature di gomma e il lego di Matti per i Mattoncini. E ancora animazioni, tornei per cosplayer e non, giochi in scatola, show sul palco.

“Dopo il primo anno abbiamo deciso di confermare questo straordinario Festival – spiega Ilenia Cherubin,direttore Marketing di Bi-Holiday – sapendo di fare la gioia di grandi e piccoli. E' una stagione particolare per tutti e cerchiamo di proporre una offerta di vacanza che possa incontrare i gusti di tutti portando gioia ed allegria in assoluta sicurezza visti gli ampi spazi che abbiamo a disposizione”. L'ingresso all'evento è a pagamento:il biglietto consente oltre all'accesso alla Bic 2020 anche l'uso di tutte le strutture del villaggio incluse le piscine e il parco acquatico; in loco vi sono anche ristoranti, bar, gelaterie.Info e biglietti

www.villaggiosanfrancesco.com o sui social.