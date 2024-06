A Chioggia l’Odissea raccontata ai più piccoli

Venerdì 21 giugno, alle ore 21.15 nel piazzale del Museo Civico della Laguna Sud in Campo G. Marconi a Chioggia debutta “Odissea”, la nuova produzione estiva di Ana’-Thema Teatro che da ormai 15 anni è specializzato nello spettacolo itinerante. Si tratta di un viaggio nell’affascinante mondo del poema epico di Omero con sette attori che interpreteranno alcuni dei protagonisti dell’opera.

“Odissea” è uno spettacolo teatrale itinerante per tutta la famiglia unico nel suo genere che condurrà lo spettatore nell’affascinante viaggio di ritorno a Itaca di Ulisse, uno dei principali eroi della guerra di Troia, la patria sospirata e attesa da cui il protagonista rimane lontano per ben dieci anni. Uno show che si propone a tratti onirico, a tratti poetico o comico e nel quale trovano spazio i protagonisti più celebri del poema: Ulisse, Polifemo, Circe, Tiresia, Eolo, Penelope, il Lotofago.

Ogni tappa dello spettacolo è dedicata ad un personaggio, esplorando le storie mitologiche, le caratteristiche e le avventure che vive. Anà-Thema ha realizzato un percorso mozzafiato con la regia di Luca Ferri e impreziosito dai costumi realizzati da Emmanuela Cossar. Gli attori introdotti dal mitico Ulisse, andranno alle loro postazioni che saranno arricchite da elementi di luce e scenografici. Il pubblico, guidato, seguirà il percorso per giungere ai monologhi che saranno di vario genere e stile, emozionandosi, divertendosi e forse anche scoprendo qualcosa in più del proprio viaggio e della propria mèta, perché, come scriveva Kavafis: «Itaca ti ha dato il bel viaggio; senza di lei, mai ti saresti messo sulla via».

Elena Zennaro, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Chioggia, ha dichiarato: «Dopo un bellissimo weekend medievale, ci prepariamo a vivere un venerdì all’insegna dell’antica Grecia, grazie ad Omero e ad Ana’-Thema Teatro. L’Odissea come non l’avete vista mai».