A Cortellazzo il concerto del trio guidato dalla bassista e contrabbassista Federica Michisanti

Venerdì 28 giugno, alle 21.00 nella Piazzetta del Bersagliere del Porto di Cortellazzo a Jesolo, lo scambio invisibile tra l’acqua salata dell’Adriatico con quella dolce del fiume Piave farà da testimone al concerto inaugurale del nuovo fine settimana di “Sile Jazz”.

A dettare il ritmo, avvolgente e intrigante, della serata realizzata in collaborazione con il Comitato Cittadino di Cortellazzo, sarà il trio guidato dalla bassista e contrabbassista Federica Michisanti che, da quando nel 2018 ha vinto il premio Top Jazz nella categoria nuovi talenti, ha sviluppato una capacità compositiva sempre più riconoscibile che le ha permesso di ricevere per altre due volte il prestigioso riconoscimento e di essere invitata anche nella band di Ornella Vanoni per il tour “Le donne e la musica”. A completare il trio, il talento del vibrafonista Gianluca Manfredonia, e quello del batterista Alessandro Marzi.